Серверная платформа Supermicro AS-531AW-TC 3U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
5U (tower)
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
4
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730136
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Серверная платформа Supermicro в форм-факторе 5U (tower) создана для тех, кто ценит мощность и универсальность. Два процессорных разъёма позволяют реализовать серьёзный вычислительный потенциал и справляться с самыми ресурсоёмкими задачами. Четыре слота под RDIMM DDR5 обеспечивают быстрый отклик системы и гибкость для масштабируемых решений. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium снижает энергопотери — экономия для бизнеса на каждом этапе работы. Два сетевых интерфейса 10 Gigabit Ethernet обеспечивают высокую скорость передачи данных, ускоряя работу сервисов и приложений. При весе всего 6,4 кг сервер остаётся удобным для интеграции в рабочее пространство, а разъём M.2 22110 открывает путь для установки современных накопителей, делая платформу по-настоящему современной.
Серверная платформа Supermicro в форм-факторе 5U (tower) создана для тех, кто ценит мощность и универсальность. Два процессорных разъёма позволяют реализовать серьёзный вычислительный потенциал и справляться с самыми ресурсоёмкими задачами. Четыре слота под RDIMM DDR5 обеспечивают быстрый отклик системы и гибкость для масштабируемых решений. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium снижает энергопотери — экономия для бизнеса на каждом этапе работы. Два сетевых интерфейса 10 Gigabit Ethernet обеспечивают высокую скорость передачи данных, ускоряя работу сервисов и приложений. При весе всего 6,4 кг сервер остаётся удобным для интеграции в рабочее пространство, а разъём M.2 22110 открывает путь для установки современных накопителей, делая платформу по-настоящему современной.
Серверная платформа Supermicro AS-531AW-TC 3U 1xSP3 DDR4x8 4x3.5" HS 2x1200W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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