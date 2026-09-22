Серверная платформа Supermicro PIO-6029U-E1CR4-1-FT019 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1600W Redundant

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Характеристики
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 3647
Процессор
не установлен
Чипсет
Intel C621
Тип оперативной памяти
LRDIMM, RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
331 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730135
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Серверная платформа Supermicro в форм-факторе 2U — надёжная база для мощных корпоративных решений. Поддержка двух процессоров на сокет LGA 3647 и чипсета Intel C621 обеспечивает серьёзный вычислительный потенциал. Целых 24 слота для модулей памяти DDR4 LRDIMM или RDIMM позволяют легко создать большой объём оперативной памяти под требовательные задачи.
Два мощных блока питания по 1000 Вт с высшим сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium — уверенность в стабильной работе и минимальные потери энергии даже при пиковой нагрузке. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы подходит для специализированных решений. Четыре гигабитных сетевых интерфейса обеспечивают быстрый и бесперебойный обмен данными в корпоративных сетях.
Продуманная конструкция не займёт лишнего места в стойке, а масса 16,4 кг подчёркивает солидную начинку и прочную конструкцию. Идеальный выбор для современных дата-центров и профессиональных серверных задач.
Серверная платформа Supermicro в форм-факторе 2U — надёжная база для мощных корпоративных решений. Поддержка двух процессоров на сокет LGA 3647 и чипсета Intel C621 обеспечивает серьёзный вычислительный потенциал. Целых 24 слота для модулей памяти DDR4 LRDIMM или RDIMM позволяют легко создать большой объём оперативной памяти под требовательные задачи.
Два мощных блока питания по 1000 Вт с высшим сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium — уверенность в стабильной работе и минимальные потери энергии даже при пиковой нагрузке. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы подходит для специализированных решений. Четыре гигабитных сетевых интерфейса обеспечивают быстрый и бесперебойный обмен данными в корпоративных сетях.
Продуманная конструкция не займёт лишнего места в стойке, а масса 16,4 кг подчёркивает солидную начинку и прочную конструкцию. Идеальный выбор для современных дата-центров и профессиональных серверных задач.
Серверная платформа Supermicro PIO-6029U-E1CR4-1-FT019 2U 2xLGA3647 DDR4x16 4x3.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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