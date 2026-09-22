Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-221H-TN24R 2U 2xLGA3647 DDR4x16 24x2.5" HS 2x1600W Redundant

Представляем вашему вниманию серверную платформу SuperMicro SYS-221H-TN24R — высокоплотное вычислительное решение, созданное для решения самых требовательных задач современного центра обработки данных. Этот сервер формата 2U сочетает в себе колоссальную производительность нового поколения, беспрецедентную емкость систем хранения и высочайшую эффективность энергопотребления. В основе платформы лежит передовой чипсет Intel C741, поддерживающий два процессорных разъема LGA 4677. Это позволяет создавать мощные двухпроцессорные конфигурации, где каждый процессор может иметь тепловыделение до 350 ватт, что гарантирует работу с самыми производительными чипами на рынке. Для обработки интенсивных рабочих нагрузок система оснащена тридцатью двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5. Поддерживая модули типа RDIMM с частотой до 5600 мегагерц и объемом каждого модуля до 256 гигабайт, сервер способен работать с астрономическим объемом памяти до 8192 гигабайт, что открывает возможности для работы с огромными наборами данных в оперативной памяти. Одной из ключевых особенностей данной модели является ее исключительная вместимость для накопителей. Вы можете установить до двадцати четырех накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсом SATA, что обеспечивает огромное пространство для хранения информации. Для ускорения работы системы и размещения критически важных приложений предусмотрено два дополнительных высокоскоростных слота M.2 формата 22110, работающих через интерфейс PCI-E. Надежность хранения данных обеспечивается встроенным контроллером массива RAID. Непрерывность работы и отказоустойчивость являются неотъемлемыми атрибутами этой платформы. Сервер оснащен двумя сетевыми портами для удаленного управления по технологии IPMI, что позволяет администраторам осуществлять мониторинг и администрирование системы из любой точки мира. Высоконадежная конструкция дополнена двумя модульными блоками питания мощностью 1600 ватт каждый, обладающими сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium — высшим уровнем в индустрии. Это означает минимальные потери энергии и значительное снижение эксплуатационных расходов на электроэнергию, что особенно важно для круглосуточно работающих дата-центров. Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TN24R — это готовое решение для создания высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры. Она идеально подходит для развертывания виртуализированных сред, обработки больших данных, высокопроизводительных вычислений и работы в качестве узла хранения, предлагая бескомпромиссную мощь и эффективность для вашего бизнеса.