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Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368--03S купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368--03S

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Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 1
Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 2
Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 3
Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 1
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 2
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 3
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 (939-S368-03S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
466 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730133
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.66х0.34
Вес, кг.
40

Описание товара Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368--03S

Представляем серверную платформу MSI S5062X270RAU24 — высокоплотное и мощное решение для создания критически важной инфраструктуры центра обработки данных. Этот сервер форм-фактора 2U идеально сбалансирован для выполнения самых требовательных задач виртуализации, работы с крупными базами данных и анализа больших объемов информации, предлагая впечатляющую масштабируемость и отказоустойчивость. В основе платформы лежит современная архитектура с двумя процессорными разъемами LGA 4710, поддерживающими новейшие чипы с тепловыделением до 350 ватт каждый. Это гарантирует высочайшую вычислительную мощность для ресурсоемких приложений. Система полностью раскрывает потенциал процессоров благодаря передовой поддержке оперативной памяти. Она оснащена 32 слотами для модулей DDR5 стандарта RDIMM, что позволяет достичь максимальной частоты 6400 мегагерц. Потрясающая возможность масштабирования до 8 терабайт памяти, с использованием модулей объемом до 256 гигабайт каждый, делает этот сервер готовым к любым текущим и будущим рабочим нагрузкам, требующим мгновенного доступа к огромным массивам данных. Особое внимание уделено организации хранения информации. Платформа предлагает беспрецедентную гибкость, поддерживая установку до 24 накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсом SATA, что идеально для создания массивов высокой емкости. Дополнительно два разъема M.2 предоставляют возможность для скоростного системного диска или кэширования, значительно ускоряя работу приложений. Для обеспечения бесперебойной работы даже под максимальной нагрузкой сервер укомплектован двумя резервированными блоками питания мощностью 2700 ватт каждый, что создает надежную и энергоэффективную систему электропитания. Сетевое взаимодействие обеспечивается высокоскоростными портами Gigabit Ethernet, а встроенный интерфейс управления IPMI позволяет специалистам дистанционно контролировать состояние системы, проводить диагностику и управление независимо от основной операционной системы, что существенно упрощает администрирование. Отсутствие оптического привода подчеркивает ориентацию на современные сетевые методы установки и распространения программного обеспечения. Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 — это воплощение плотности, мощи и надежности. Она представляет собой готовый фундамент для построения вычислительного ядра, где на первом месте стоит производительность, бесперебойная работа и возможность масштабирования ресурсов в соответствии с растущими потребностями вашего бизнеса.

Отзывы о товаре Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368--03S




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2700
Развернуть
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
45
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем серверную платформу MSI S5062X270RAU24 — высокоплотное и мощное решение для создания критически важной инфраструктуры центра обработки данных. Этот сервер форм-фактора 2U идеально сбалансирован для выполнения самых требовательных задач виртуализации, работы с крупными базами данных и анализа больших объемов информации, предлагая впечатляющую масштабируемость и отказоустойчивость. В основе платформы лежит современная архитектура с двумя процессорными разъемами LGA 4710, поддерживающими новейшие чипы с тепловыделением до 350 ватт каждый. Это гарантирует высочайшую вычислительную мощность для ресурсоемких приложений. Система полностью раскрывает потенциал процессоров благодаря передовой поддержке оперативной памяти. Она оснащена 32 слотами для модулей DDR5 стандарта RDIMM, что позволяет достичь максимальной частоты 6400 мегагерц. Потрясающая возможность масштабирования до 8 терабайт памяти, с использованием модулей объемом до 256 гигабайт каждый, делает этот сервер готовым к любым текущим и будущим рабочим нагрузкам, требующим мгновенного доступа к огромным массивам данных. Особое внимание уделено организации хранения информации. Платформа предлагает беспрецедентную гибкость, поддерживая установку до 24 накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсом SATA, что идеально для создания массивов высокой емкости. Дополнительно два разъема M.2 предоставляют возможность для скоростного системного диска или кэширования, значительно ускоряя работу приложений. Для обеспечения бесперебойной работы даже под максимальной нагрузкой сервер укомплектован двумя резервированными блоками питания мощностью 2700 ватт каждый, что создает надежную и энергоэффективную систему электропитания. Сетевое взаимодействие обеспечивается высокоскоростными портами Gigabit Ethernet, а встроенный интерфейс управления IPMI позволяет специалистам дистанционно контролировать состояние системы, проводить диагностику и управление независимо от основной операционной системы, что существенно упрощает администрирование. Отсутствие оптического привода подчеркивает ориентацию на современные сетевые методы установки и распространения программного обеспечения. Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 — это воплощение плотности, мощи и надежности. Она представляет собой готовый фундамент для построения вычислительного ядра, где на первом месте стоит производительность, бесперебойная работа и возможность масштабирования ресурсов в соответствии с растущими потребностями вашего бизнеса.
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Отзывы


Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368--03S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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