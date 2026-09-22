Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368--03S
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368--03S
Представляем серверную платформу MSI S5062X270RAU24 — высокоплотное и мощное решение для создания критически важной инфраструктуры центра обработки данных. Этот сервер форм-фактора 2U идеально сбалансирован для выполнения самых требовательных задач виртуализации, работы с крупными базами данных и анализа больших объемов информации, предлагая впечатляющую масштабируемость и отказоустойчивость. В основе платформы лежит современная архитектура с двумя процессорными разъемами LGA 4710, поддерживающими новейшие чипы с тепловыделением до 350 ватт каждый. Это гарантирует высочайшую вычислительную мощность для ресурсоемких приложений. Система полностью раскрывает потенциал процессоров благодаря передовой поддержке оперативной памяти. Она оснащена 32 слотами для модулей DDR5 стандарта RDIMM, что позволяет достичь максимальной частоты 6400 мегагерц. Потрясающая возможность масштабирования до 8 терабайт памяти, с использованием модулей объемом до 256 гигабайт каждый, делает этот сервер готовым к любым текущим и будущим рабочим нагрузкам, требующим мгновенного доступа к огромным массивам данных. Особое внимание уделено организации хранения информации. Платформа предлагает беспрецедентную гибкость, поддерживая установку до 24 накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсом SATA, что идеально для создания массивов высокой емкости. Дополнительно два разъема M.2 предоставляют возможность для скоростного системного диска или кэширования, значительно ускоряя работу приложений. Для обеспечения бесперебойной работы даже под максимальной нагрузкой сервер укомплектован двумя резервированными блоками питания мощностью 2700 ватт каждый, что создает надежную и энергоэффективную систему электропитания. Сетевое взаимодействие обеспечивается высокоскоростными портами Gigabit Ethernet, а встроенный интерфейс управления IPMI позволяет специалистам дистанционно контролировать состояние системы, проводить диагностику и управление независимо от основной операционной системы, что существенно упрощает администрирование. Отсутствие оптического привода подчеркивает ориентацию на современные сетевые методы установки и распространения программного обеспечения. Серверная платформа MSI S5062X270RAU24 — это воплощение плотности, мощи и надежности. Она представляет собой готовый фундамент для построения вычислительного ядра, где на первом месте стоит производительность, бесперебойная работа и возможность масштабирования ресурсов в соответствии с растущими потребностями вашего бизнеса.
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