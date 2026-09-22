Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S

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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
466 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730132
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Серверная платформа MSI в форм-факторе 2U создана для масштабных задач и серьёзных нагрузок. Благодаря 32 слотам под RDIMM память стандарта DDR5 вы сможете реализовать впечатляющий объём ОЗУ — отличный выбор для работы с большими базами данных и виртуализацией. Два процессорных разъёма открывают путь к многопроцессорным решениям, когда нужна максимальная вычислительная мощность.
Сертифицированный блок питания мощностью 2700 Вт с уровнем эффективности 80 PLUS Titanium гарантирует надёжность и экономичный расход энергии. Встроенный сетевой порт 10 Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу данных — отличный вариант для серверов, которые должны работать оперативно.
Проприетарный форм-фактор материнской платы и поддержка современного чипсета подчеркивают продвинутую архитектуру этой платформы. Такой сервер подойдёт тем, кто ценит масштабируемость, энергоэффективность и готовность к серьёзным нагрузкам.
Серверная платформа MSI в форм-факторе 2U создана для масштабных задач и серьёзных нагрузок. Благодаря 32 слотам под RDIMM память стандарта DDR5 вы сможете реализовать впечатляющий объём ОЗУ — отличный выбор для работы с большими базами данных и виртуализацией. Два процессорных разъёма открывают путь к многопроцессорным решениям, когда нужна максимальная вычислительная мощность.
Сертифицированный блок питания мощностью 2700 Вт с уровнем эффективности 80 PLUS Titanium гарантирует надёжность и экономичный расход энергии. Встроенный сетевой порт 10 Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу данных — отличный вариант для серверов, которые должны работать оперативно.
Проприетарный форм-фактор материнской платы и поддержка современного чипсета подчеркивают продвинутую архитектуру этой платформы. Такой сервер подойдёт тем, кто ценит масштабируемость, энергоэффективность и готовность к серьёзным нагрузкам.
Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Серверная платформа MSI S5062X270RAU24-05S 2U 2xLGA4710 DDR5x32 24x2.5" HS 2x2700W Redundant 939-S368-05S