Top.Mail.Ru
Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368-06S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368-06S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 1
Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 2
Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 3
Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 1
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 2
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 3
  • Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 (939-S368-06S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
445 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730130
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2400
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.67х0.33
Вес, кг.
42

Описание товара Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368-06S

Представляем серверную платформу MSI S5062X270RAU8 — идеальный фундамент для создания высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры. Данное решение, выполненное в компактном форм-факторе высотой всего 2U, оптимально подходит для современных дата-центров, где на первом месте стоит плотность размещения вычислительных мощностей без ущерба для их возможностей. В основе платформы лежит архитектура с двумя процессорными разъемами типа LGA 4710, где чипсет интегрирован непосредственно в центральные процессоры, что обеспечивает эффективное взаимодействие всех компонентов. Поддержка тепловыделения до 350 ватт на сокет гарантирует совместимость с самыми мощными современными процессорами, открывая путь для решения ресурсоемких задач виртуализации, обработки больших данных и сложных вычислений. Сердцем производительности является передовая подсистема оперативной памяти. Платформа оснащена 32 слотами для модулей DDR5 стандарта RDIMM с поддержкой коррекции ошибок, что критически важно для обеспечения целостности данных. Поддерживаемая частота памяти до 6400 мегагерц в сочетании с возможностью установки модулей объемом до 256 гигабайт каждый позволяет достичь колоссального общего объема оперативной памяти до 8 терабайт. Это предоставляет беспрецедентную скорость доступа к информации и возможность работать с огромными массивами данных непосредственно в памяти. Для организации хранилища информации платформа предлагает гибкую конфигурацию. Вы можете установить до восьми накопителей форм-фактора 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, создав вместительный и отказоустойчивый массив. Дополнительно два разъема формата M.2 предназначены для высокоскоростных накопителей, которые можно использовать для кеширования или размещения операционной системы для максимальной скорости отклика. Оптический привод не установлен, что соответствует современным стандартам развертывания программного обеспечения. Сетевое взаимодействие обеспечивается гигабитными интерфейсами Ethernet, а наличие выделенного порта IPMI для управления позволяет удаленно контролировать состояние системы, что значительно упрощает администрирование. Надежность и энергоэффективность всей системы гарантирует пара резервирующих блоков питания мощностью 2400 ватт каждый, обладающих высшим сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Такое решение обеспечивает не только максимальную отказоустойчивость, но и существенную экономию на энергопотреблении в долгосрочной перспективе. Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 — это сбалансированное решение, сочетающее передовые вычислительные возможности, колоссальный объем памяти, гибкость хранения данных и высочайшую надежность электропитания. Она создана для тех, кто строит инфраструктуру завтрашнего дня уже сегодня.

Отзывы о товаре Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368-06S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2400
Развернуть
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 770
Масса
48
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем серверную платформу MSI S5062X270RAU8 — идеальный фундамент для создания высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры. Данное решение, выполненное в компактном форм-факторе высотой всего 2U, оптимально подходит для современных дата-центров, где на первом месте стоит плотность размещения вычислительных мощностей без ущерба для их возможностей. В основе платформы лежит архитектура с двумя процессорными разъемами типа LGA 4710, где чипсет интегрирован непосредственно в центральные процессоры, что обеспечивает эффективное взаимодействие всех компонентов. Поддержка тепловыделения до 350 ватт на сокет гарантирует совместимость с самыми мощными современными процессорами, открывая путь для решения ресурсоемких задач виртуализации, обработки больших данных и сложных вычислений. Сердцем производительности является передовая подсистема оперативной памяти. Платформа оснащена 32 слотами для модулей DDR5 стандарта RDIMM с поддержкой коррекции ошибок, что критически важно для обеспечения целостности данных. Поддерживаемая частота памяти до 6400 мегагерц в сочетании с возможностью установки модулей объемом до 256 гигабайт каждый позволяет достичь колоссального общего объема оперативной памяти до 8 терабайт. Это предоставляет беспрецедентную скорость доступа к информации и возможность работать с огромными массивами данных непосредственно в памяти. Для организации хранилища информации платформа предлагает гибкую конфигурацию. Вы можете установить до восьми накопителей форм-фактора 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, создав вместительный и отказоустойчивый массив. Дополнительно два разъема формата M.2 предназначены для высокоскоростных накопителей, которые можно использовать для кеширования или размещения операционной системы для максимальной скорости отклика. Оптический привод не установлен, что соответствует современным стандартам развертывания программного обеспечения. Сетевое взаимодействие обеспечивается гигабитными интерфейсами Ethernet, а наличие выделенного порта IPMI для управления позволяет удаленно контролировать состояние системы, что значительно упрощает администрирование. Надежность и энергоэффективность всей системы гарантирует пара резервирующих блоков питания мощностью 2400 ватт каждый, обладающих высшим сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Такое решение обеспечивает не только максимальную отказоустойчивость, но и существенную экономию на энергопотреблении в долгосрочной перспективе. Серверная платформа MSI S5062X270RAU8 — это сбалансированное решение, сочетающее передовые вычислительные возможности, колоссальный объем памяти, гибкость хранения данных и высочайшую надежность электропитания. Она создана для тех, кто строит инфраструктуру завтрашнего дня уже сегодня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа MSI 1U 2xLGA2011 DDR4x16 4x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S368-06S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...