Описание товара Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 1U 2xLGA4710 DDR5x32 12x2.5" HS + 2xE1.S HS 2x2000W Redundant 939-S369-02S

Представляем серверную платформу MSI S5062X170RAU12 — высокоплотное и энергоэффективное решение для создания мощной инфраструктуры в условиях ограниченного пространства центров обработки данных. Её компактный форм-фактор в одну стандартную единицу высоты (1U) позволяет максимально эффективно использовать каждый сантиметр стойки, не жертвуя при этом вычислительной мощью и надёжностью. В основе платформы лежит сдвоенная архитектура с двумя процессорными разъёмами LGA 4710, поддерживающими современные чипы с тепловыделением до 350 ватт каждый. Это обеспечивает выдающуюся производительность для ресурсоёмких задач виртуализации, обработки больших данных и высокопроизводительных вычислений. Система использует передовую память стандарта DDR5, предлагая до 32 слотов для модулей типа RDIMM. Поддержка частоты до 6400 мегагерц и возможность установки модулей объёмом до 256 гигабайт каждый позволяют достичь колоссальной общей ёмкости оперативной памяти до 8 терабайт, что критически важно для работы с огромными массивами информации в реальном времени. Для организации хранилища платформа предоставляет исключительную гибкость. Вы можете установить до двенадцати накопителей формата 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, создавая надёжные и вместительные массивы данных. Дополнительно два разъёма M.2 открывают возможности для использования высокоскоростных накопителей, что идеально подходит для кэширования или размещения операционных систем. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является осознанным решением, направленным на оптимизацию пространства и целевое использование сервера в сетевой среде. Непрерывность работы и отказоустойчивость являются ключевыми преимуществами этой модели. Платформа оснащена двумя резервируемыми блоками питания мощностью 2000 ватт каждый, имеющими высший сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Это гарантирует не только максимальную надёжность электропитания, но и значительное снижение эксплуатационных затрат за счёт минимальных потерь энергии. Сетевая связь обеспечивается гигабитными портами Ethernet, а выделенный интерфейс для управления IPMI позволяет удалённо контролировать состояние системы, проводить диагностику и обслуживание независимо от основной операционной системы. Серверная платформа MSI S5062X170RAU12 — это сбалансированное сочетание колоссальной вычислительной мощи, огромного объёма памяти, гибкости конфигурации хранения данных и бескомпромиссной надёжности. Она создана для тех, кто ценит плотность размещения, энергоэффективность и готовность к самым demanding рабочим нагрузкам современного цифрового предприятия.