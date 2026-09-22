Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 12x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S376-15S

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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
16
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
341 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730126
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Серверная платформа MSI формата 2U создана для тех, кому важны масштабируемость и надёжность решений. Благодаря поддержке двух процессоров и 16 слотовам под оперативную память стандарта DDR5 RDIMM, платформа легко справится с ресурсоёмкими задачами и масштабируемыми проектами, будь то большая база данных или виртуализация. Два мощных блока питания по 2400 Вт гарантируют стабильную работу — даже при самых высоких нагрузках. Сертификат 80 PLUS Platinum обеспечивает эффективность энергопотребления: ваша инфраструктура остаётся экономичной. Сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet позволяет мгновенно передавать большие объёмы данных, а два разъёма M.2 открывают возможности для быстрой и надёжной организации хранения. Проприетарный форм-фактор материнской платы идеально впишется в корпоративные решения, где важна максимальная интеграция компонентов.
Серверная платформа MSI формата 2U создана для тех, кому важны масштабируемость и надёжность решений. Благодаря поддержке двух процессоров и 16 слотовам под оперативную память стандарта DDR5 RDIMM, платформа легко справится с ресурсоёмкими задачами и масштабируемыми проектами, будь то большая база данных или виртуализация. Два мощных блока питания по 2400 Вт гарантируют стабильную работу — даже при самых высоких нагрузках. Сертификат 80 PLUS Platinum обеспечивает эффективность энергопотребления: ваша инфраструктура остаётся экономичной. Сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet позволяет мгновенно передавать большие объёмы данных, а два разъёма M.2 открывают возможности для быстрой и надёжной организации хранения. Проприетарный форм-фактор материнской платы идеально впишется в корпоративные решения, где важна максимальная интеграция компонентов.
Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 12x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S376-15S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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