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Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 12x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S376-15S купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 12x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S376-15S

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Серверная платформа MSI S3066X271RAU8 (939-S376-15S) - фото 1
Серверная платформа MSI S3066X271RAU8 (939-S376-15S) - фото 2
Серверная платформа MSI S3066X271RAU8 (939-S376-15S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
16
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа MSI S3066X271RAU8 (939-S376-15S) - фото 1
  • Серверная платформа MSI S3066X271RAU8 (939-S376-15S) - фото 2
  • Серверная платформа MSI S3066X271RAU8 (939-S376-15S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
341 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730126
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Мощность блока питания
2400
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 764
Масса
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.67х0.33
Вес, кг.
41

Описание товара Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 12x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S376-15S

Серверная платформа MSI формата 2U создана для тех, кому важны масштабируемость и надёжность решений. Благодаря поддержке двух процессоров и 16 слотовам под оперативную память стандарта DDR5 RDIMM, платформа легко справится с ресурсоёмкими задачами и масштабируемыми проектами, будь то большая база данных или виртуализация. Два мощных блока питания по 2400 Вт гарантируют стабильную работу — даже при самых высоких нагрузках. Сертификат 80 PLUS Platinum обеспечивает эффективность энергопотребления: ваша инфраструктура остаётся экономичной. Сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet позволяет мгновенно передавать большие объёмы данных, а два разъёма M.2 открывают возможности для быстрой и надёжной организации хранения. Проприетарный форм-фактор материнской платы идеально впишется в корпоративные решения, где важна максимальная интеграция компонентов.

Отзывы о товаре Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 12x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S376-15S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Развернуть
Мощность блока питания
2400
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
438 x 87 x 764
Масса
0
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа MSI формата 2U создана для тех, кому важны масштабируемость и надёжность решений. Благодаря поддержке двух процессоров и 16 слотовам под оперативную память стандарта DDR5 RDIMM, платформа легко справится с ресурсоёмкими задачами и масштабируемыми проектами, будь то большая база данных или виртуализация. Два мощных блока питания по 2400 Вт гарантируют стабильную работу — даже при самых высоких нагрузках. Сертификат 80 PLUS Platinum обеспечивает эффективность энергопотребления: ваша инфраструктура остаётся экономичной. Сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet позволяет мгновенно передавать большие объёмы данных, а два разъёма M.2 открывают возможности для быстрой и надёжной организации хранения. Проприетарный форм-фактор материнской платы идеально впишется в корпоративные решения, где важна максимальная интеграция компонентов.
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Отзывы


Серверная платформа MSI 2U 2xLGA2011 DDR4x16 12x3.5" HS 2x800W Redundant 939-S376-15S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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