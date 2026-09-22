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Серверная платформа ASUS ESC4000A-E12-SKU1 2U 1xSP5 DDR5x12 6x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02M3-M01090 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS ESC4000A-E12-SKU1 2U 1xSP5 DDR5x12 6x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02M3-M01090

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
376 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730123
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, м
1.11х0.6х0.3
Вес, кг.
34.6

Описание товара Серверная платформа ASUS ESC4000A-E12-SKU1 2U 1xSP5 DDR5x12 6x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02M3-M01090

Серверная платформа ASUS ESC4000A-E12-SKU1 2U 1xSP5 DDR5x12 6x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02M3-M01090

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS ESC4000A-E12-SKU1 2U 1xSP5 DDR5x12 6x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02M3-M01090




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Серверная платформа ASUS ESC4000A-E12-SKU1 2U 1xSP5 DDR5x12 6x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02M3-M01090
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Серверная платформа ASUS ESC4000A-E12-SKU1 2U 1xSP5 DDR5x12 6x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02M3-M01090 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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