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Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00480 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00480

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Серверная платформа без ЦПУ ASUS RS720A-E12 (90SF02E1-M00480)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
601 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730122
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2000
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 840
Масса
20.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.6х0.38
Вес, кг.
37

Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00480

Серверная платформа Asus создана для мощных и ресурсоёмких задач: два процессора и поддержка до 24 слотов памяти стандарта DDR5 RDIMM открывают простор для быстрой обработки больших массивов данных. Два 2000-ваттных блока питания с высочайшей эффективностью по стандарту 80 PLUS Titanium гарантируют стабильную работу даже под пиковыми нагрузками. Особое преимущество — сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet, что особенно ценно для быстрой передачи данных в корпоративной среде. Поддержка двух M.2-накопителей позволяет гибко использовать быстрые твердотельные решения. Проприетарный форм-фактор материнской платы делает систему эксклюзивной и заточенной под задачи высокой производительности. Идеальный выбор для тех, кто ищет надёжную платформу для современных серверных проектов.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00480




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
2000
Развернуть
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 840
Масса
20.3
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus создана для мощных и ресурсоёмких задач: два процессора и поддержка до 24 слотов памяти стандарта DDR5 RDIMM открывают простор для быстрой обработки больших массивов данных. Два 2000-ваттных блока питания с высочайшей эффективностью по стандарту 80 PLUS Titanium гарантируют стабильную работу даже под пиковыми нагрузками. Особое преимущество — сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet, что особенно ценно для быстрой передачи данных в корпоративной среде. Поддержка двух M.2-накопителей позволяет гибко использовать быстрые твердотельные решения. Проприетарный форм-фактор материнской платы делает систему эксклюзивной и заточенной под задачи высокой производительности. Идеальный выбор для тех, кто ищет надёжную платформу для современных серверных проектов.
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Отзывы


Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00480 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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