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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
601 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730122
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00480
Серверная платформа Asus создана для мощных и ресурсоёмких задач: два процессора и поддержка до 24 слотов памяти стандарта DDR5 RDIMM открывают простор для быстрой обработки больших массивов данных. Два 2000-ваттных блока питания с высочайшей эффективностью по стандарту 80 PLUS Titanium гарантируют стабильную работу даже под пиковыми нагрузками. Особое преимущество — сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet, что особенно ценно для быстрой передачи данных в корпоративной среде. Поддержка двух M.2-накопителей позволяет гибко использовать быстрые твердотельные решения. Проприетарный форм-фактор материнской платы делает систему эксклюзивной и заточенной под задачи высокой производительности. Идеальный выбор для тех, кто ищет надёжную платформу для современных серверных проектов.
Серверная платформа Asus создана для мощных и ресурсоёмких задач: два процессора и поддержка до 24 слотов памяти стандарта DDR5 RDIMM открывают простор для быстрой обработки больших массивов данных. Два 2000-ваттных блока питания с высочайшей эффективностью по стандарту 80 PLUS Titanium гарантируют стабильную работу даже под пиковыми нагрузками. Особое преимущество — сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet, что особенно ценно для быстрой передачи данных в корпоративной среде. Поддержка двух M.2-накопителей позволяет гибко использовать быстрые твердотельные решения. Проприетарный форм-фактор материнской платы делает систему эксклюзивной и заточенной под задачи высокой производительности. Идеальный выбор для тех, кто ищет надёжную платформу для современных серверных проектов.
Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00480 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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