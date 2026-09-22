Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
483 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730121
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M009H0
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U создана для тех, кто ценит эффективность и масштабируемость. 24 слота под RDIMM DDR5 открывают простор для гигантского объёма памяти — идеально для ресурсоемких задач и многозадачности. Проприетарный форм-фактор материнской платы и современный сокет LGA 4677 позволяют строить гибкую архитектуру на два процессора, подбирая оптимальную производительность под ваши задачи.
Сертификат 80 PLUS Titanium гарантирует выдающуюся энергоэффективность — экономия на счетах за электричество будет ощутимой даже при серьёзных нагрузках. Два блока питания мощностью 3200 Вт обеспечивают надёжную работу и резервирование. Высокоскоростной сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet даёт мгновенную передачу данных — платформа идеально впишется и в вычислительный кластер, и в современный корпоративный дата-центр.
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U создана для тех, кто ценит эффективность и масштабируемость. 24 слота под RDIMM DDR5 открывают простор для гигантского объёма памяти — идеально для ресурсоемких задач и многозадачности. Проприетарный форм-фактор материнской платы и современный сокет LGA 4677 позволяют строить гибкую архитектуру на два процессора, подбирая оптимальную производительность под ваши задачи.
Сертификат 80 PLUS Titanium гарантирует выдающуюся энергоэффективность — экономия на счетах за электричество будет ощутимой даже при серьёзных нагрузках. Два блока питания мощностью 3200 Вт обеспечивают надёжную работу и резервирование. Высокоскоростной сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet даёт мгновенную передачу данных — платформа идеально впишется и в вычислительный кластер, и в современный корпоративный дата-центр.
Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M009H0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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