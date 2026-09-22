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Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M009H0 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M009H0

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Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G (90SF0441-M009H0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
483 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730121
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
3200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
485 x 87 x 822
Масса
17.82
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.6х0.37
Вес, кг.
22

Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M009H0

Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U создана для тех, кто ценит эффективность и масштабируемость. 24 слота под RDIMM DDR5 открывают простор для гигантского объёма памяти — идеально для ресурсоемких задач и многозадачности. Проприетарный форм-фактор материнской платы и современный сокет LGA 4677 позволяют строить гибкую архитектуру на два процессора, подбирая оптимальную производительность под ваши задачи. Сертификат 80 PLUS Titanium гарантирует выдающуюся энергоэффективность — экономия на счетах за электричество будет ощутимой даже при серьёзных нагрузках. Два блока питания мощностью 3200 Вт обеспечивают надёжную работу и резервирование. Высокоскоростной сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet даёт мгновенную передачу данных — платформа идеально впишется и в вычислительный кластер, и в современный корпоративный дата-центр.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M009H0




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
System on Chip
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Развернуть
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
3200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
485 x 87 x 822
Масса
17.82
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U создана для тех, кто ценит эффективность и масштабируемость. 24 слота под RDIMM DDR5 открывают простор для гигантского объёма памяти — идеально для ресурсоемких задач и многозадачности. Проприетарный форм-фактор материнской платы и современный сокет LGA 4677 позволяют строить гибкую архитектуру на два процессора, подбирая оптимальную производительность под ваши задачи. Сертификат 80 PLUS Titanium гарантирует выдающуюся энергоэффективность — экономия на счетах за электричество будет ощутимой даже при серьёзных нагрузках. Два блока питания мощностью 3200 Вт обеспечивают надёжную работу и резервирование. Высокоскоростной сетевой интерфейс 10 Gigabit Ethernet даёт мгновенную передачу данных — платформа идеально впишется и в вычислительный кластер, и в современный корпоративный дата-центр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8G 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M009H0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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