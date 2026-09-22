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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730120
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x?W Redundant 90SF0441-M009F0
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U сочетает компактность с отличной масштабируемостью для решения сложных задач. Благодаря поддержке двух процессоров эта система создана для высоконагруженных вычислений и виртуализации. Проприетарная материнская плата учитывает все нюансы корпоративной инфраструктуры, обеспечивая стабильную работу.
С 24 слотами под RDIMM-память стандарта DDR5 сервер легко справится с ресурсоёмкими приложениями и большим количеством одновременно работающих задач. Два разъёма M.2 позволят использовать быстрые накопители под системы или кэш, ускоряя доступ к данным. Сертификат блока питания 80 PLUS Titanium обеспечивает максимальную энергоэффективность, а наличие двух блоков питания добавляет надёжности для непрерывной работы.
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U сочетает компактность с отличной масштабируемостью для решения сложных задач. Благодаря поддержке двух процессоров эта система создана для высоконагруженных вычислений и виртуализации. Проприетарная материнская плата учитывает все нюансы корпоративной инфраструктуры, обеспечивая стабильную работу.
С 24 слотами под RDIMM-память стандарта DDR5 сервер легко справится с ресурсоёмкими приложениями и большим количеством одновременно работающих задач. Два разъёма M.2 позволят использовать быстрые накопители под системы или кэш, ускоряя доступ к данным. Сертификат блока питания 80 PLUS Titanium обеспечивает максимальную энергоэффективность, а наличие двух блоков питания добавляет надёжности для непрерывной работы.
Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x?W Redundant 90SF0441-M009F0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x?W Redundant 90SF0441-M009F0