Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M004E0
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Серверная платформа ASUS RS700A-E13-RS4U 1U 2xSP5 DDR5x24 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF0451-M004E0
Представляем серверную платформу ASUS RS700A-E13-RS4U — высокоплотное решение для создания мощной и эффективной ИТ-инфраструктуры. Этот сервер в компактном корпусе высотой всего одну стандартную единицу (1U) идеально подходит для центров обработки данных, где на первом месте стоит экономия пространства без компромиссов в отношении вычислительной мощности и надёжности. В основе платформы лежат два процессорных разъёма SP5, поддерживающие современные чипы с тепловыделением до 400 ватт каждый. Высокая производительность процессоров дополняется передовой подсистемой памяти. Сервер оснащён двадцатью четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет устанавливать модули RDIMM объёмом до 128 гигабайт каждый. Таким образом, максимальный объём памяти может достигать впечатляющих 3072 гигабайт, а работа на частоте до 6400 мегагерц обеспечивает исключительную скорость отклика для самых требовательных рабочих нагрузок, будь то виртуализация, обработка больших данных или сложные аналитические задачи. Надёжность хранения информации обеспечивают четыре отсека для накопителей, поддерживающих как форм-фактор 2.5 дюйма, так и 3.5 дюйма, с интерфейсом SATA. Гибкая конфигурация хранилища дополняется наличием backplane-панели для удобного и организованного подключения дисков. Высокий уровень доступности системы гарантирует конфигурация с двумя резервируемыми блоками питания мощностью 2000 ватт каждый, имеющими премиальный сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium. Это означает максимальное снижение потерь энергии и существенную экономию на электропитании в масштабах всего парка оборудования. Управление инфраструктурой становится простым и централизованным благодаря встроенному сетевому интерфейсу для удалённого управления по протоколу IPMI. Это позволяет специалистам контролировать состояние системы, проводить диагностику и обслуживание независимо от её местоположения. Отсутствие оптического привода в данной конфигурации является осознанным решением, направленным на оптимизацию пространства и соответствие современным стандартам развёртывания программного обеспечения.
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