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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
648 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730116
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS12U 2U 2xLGA4710 DDR5x32 12x3.5" HS 2x2600W Redundant 90SF03T1-M000F0
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U создана для серьезных задач и масштабных инфраструктур. Возможность установки двух процессоров открывает путь к высокой производительности и многозадачности. Целых 32 слота под оперативную память DDR5 RDIMM — внушительный запас для ресурсоемких приложений и масштабируемости. Два разъема M.2 позволяют использовать современные и быстрые твердотельные накопители.
Два мощных блока питания по 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантируют стабильную и экономичную работу серверной системы даже при серьезных нагрузках. Интерфейс 10 Gigabit Ethernet обеспечивает быстрый и надежный обмен данными — отличный выбор для бизнеса, который ценит скорость и надежность.
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U создана для серьезных задач и масштабных инфраструктур. Возможность установки двух процессоров открывает путь к высокой производительности и многозадачности. Целых 32 слота под оперативную память DDR5 RDIMM — внушительный запас для ресурсоемких приложений и масштабируемости. Два разъема M.2 позволяют использовать современные и быстрые твердотельные накопители.
Два мощных блока питания по 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантируют стабильную и экономичную работу серверной системы даже при серьезных нагрузках. Интерфейс 10 Gigabit Ethernet обеспечивает быстрый и надежный обмен данными — отличный выбор для бизнеса, который ценит скорость и надежность.
Серверная платформа ASUS RS720-E12-RS12U 2U 2xLGA4710 DDR5x32 12x3.5" HS 2x2600W Redundant 90SF03T1-M000F0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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