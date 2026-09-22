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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
578 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730114
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0
Серверная платформа Asus создана для серьёзных задач и высокой производительности. Она поддерживает установку сразу двух процессоров, что открывает широкие возможности для масштабирования вычислений. Система рассчитана на установку до 24 модулей памяти RDIMM DDR5 — вы сможете работать с внушительными объёмами данных без задержек. Форм-фактор 2U отлично подойдёт для современного серверного шкафа, позволяя экономить пространство в дата-центре. Благодаря двум разъёмам M.2 можно легко организовать быстрые системные или кэш-диски. Два независимых блока питания по 2600 Вт каждый с сертификацией 80 PLUS Titanium гарантируют энергоэффективную и надёжную работу, не давая сбоям шанса нарушить работу важнейших сервисов. Эта серверная платформа — настоящий костяк для любой корпоративной инфраструктуры.
Серверная платформа Asus создана для серьёзных задач и высокой производительности. Она поддерживает установку сразу двух процессоров, что открывает широкие возможности для масштабирования вычислений. Система рассчитана на установку до 24 модулей памяти RDIMM DDR5 — вы сможете работать с внушительными объёмами данных без задержек. Форм-фактор 2U отлично подойдёт для современного серверного шкафа, позволяя экономить пространство в дата-центре. Благодаря двум разъёмам M.2 можно легко организовать быстрые системные или кэш-диски. Два независимых блока питания по 2600 Вт каждый с сертификацией 80 PLUS Titanium гарантируют энергоэффективную и надёжную работу, не давая сбоям шанса нарушить работу важнейших сервисов. Эта серверная платформа — настоящий костяк для любой корпоративной инфраструктуры.
Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720A-E12-RS24U 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" HS 2x2600W Redundant 90SF02E1-M00MZ0