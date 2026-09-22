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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
456 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730111
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8U 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M000K0
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U—идеальный выбор для построения мощной и масштабируемой системы. 24 слота под RDIMM DDR5 позволяют реализовать огромный объём оперативной памяти — отлично для ресурсоёмких задач и виртуализации. Два процессорных разъёма открывают широкие возможности для параллельной работы и высокой вычислительной производительности, а наличие двух M.2 разъёмов позволяет гибко организовать быстрый доступ к данным.
Сертификат 80 PLUS Titanium гарантирует исключительную энергоэффективность даже при высоких нагрузках, а мощность блока питания в 3200 Вт обеспечит надёжную работу системы в любых условиях. Проприетарный форм-фактор материнской платы и интеграция чипсета System on Chip делают эту платформу отличной основой для специализированных корпоративных решений.
Серверная платформа Asus в форм-факторе 2U—идеальный выбор для построения мощной и масштабируемой системы. 24 слота под RDIMM DDR5 позволяют реализовать огромный объём оперативной памяти — отлично для ресурсоёмких задач и виртуализации. Два процессорных разъёма открывают широкие возможности для параллельной работы и высокой вычислительной производительности, а наличие двух M.2 разъёмов позволяет гибко организовать быстрый доступ к данным.
Сертификат 80 PLUS Titanium гарантирует исключительную энергоэффективность даже при высоких нагрузках, а мощность блока питания в 3200 Вт обеспечит надёжную работу системы в любых условиях. Проприетарный форм-фактор материнской платы и интеграция чипсета System on Chip делают эту платформу отличной основой для специализированных корпоративных решений.
Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS8U 2U 2xSP5 DDR5x24 8x2.5" HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M000K0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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