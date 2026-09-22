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Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U 1U 1xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000D0 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U 1U 1xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000D0

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Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U (90SF03Y1-M000D0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
291 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730109
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1600
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 43 x 842
Масса
14.16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.6х0.2
Вес, кг.
22.18

Описание товара Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U 1U 1xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000D0

Серверная платформа Asus в компактном 1U форм-факторе — отличный выбор для тех, кто ценит экономию пространства без потери производительности. Поддержка двух процессоров и проприетарная материнская плата открывают возможности для профессиональных задач любой сложности. 24 слота под RDIMM DDR5 обеспечивают беспрецедентный объём оперативной памяти — идеально для ресурсоёмких приложений и виртуализации. Два разъёма M.2 позволяют использовать быстрые твердотельные накопители там, где важна скорость отклика системы. Два блока питания и высочайший сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium делают эту платформу надёжным и экономичным решением для современного дата-центра.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U 1U 1xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000D0




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1600
Развернуть
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 43 x 842
Масса
14.16
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus в компактном 1U форм-факторе — отличный выбор для тех, кто ценит экономию пространства без потери производительности. Поддержка двух процессоров и проприетарная материнская плата открывают возможности для профессиональных задач любой сложности. 24 слота под RDIMM DDR5 обеспечивают беспрецедентный объём оперативной памяти — идеально для ресурсоёмких приложений и виртуализации. Два разъёма M.2 позволяют использовать быстрые твердотельные накопители там, где важна скорость отклика системы. Два блока питания и высочайший сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium делают эту платформу надёжным и экономичным решением для современного дата-центра.
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Отзывы


Серверная платформа ASUS RS501A-E12-RS12U 1U 1xSP5 DDR5x24 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03Y1-M000D0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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