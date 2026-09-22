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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
319 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730106
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS521A-E12-RS12U 2U 1xSP5 DDR5x24 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03X1-M000C0
Серверная платформа Asus создана для настоящих профессионалов. Благодаря поддержке двух процессоров система легко справляется с ресурсоёмкими задачами и подходит для серьёзных вычислительных нагрузок. 24 слота под оперативную память типа RDIMM DDR5 позволят установить внушительный объём памяти — отличный выбор для работы с большими базами данных и виртуализацией. Компактный форм-фактор 2U экономит место в серверной стойке, а собственная материнская плата гарантирует идеальную совместимость всех компонентов. Сертификат 80 PLUS Titanium снижает энергопотери и эксплуатационные расходы при работе круглосуточно. Платформа поддерживает два разъёма M.2, что удобно для организации быстрого хранилища данных. Масса 17,95 кг придаёт конструкции устойчивость и надёжность даже при полной загрузке.
Серверная платформа Asus создана для настоящих профессионалов. Благодаря поддержке двух процессоров система легко справляется с ресурсоёмкими задачами и подходит для серьёзных вычислительных нагрузок. 24 слота под оперативную память типа RDIMM DDR5 позволят установить внушительный объём памяти — отличный выбор для работы с большими базами данных и виртуализацией. Компактный форм-фактор 2U экономит место в серверной стойке, а собственная материнская плата гарантирует идеальную совместимость всех компонентов. Сертификат 80 PLUS Titanium снижает энергопотери и эксплуатационные расходы при работе круглосуточно. Платформа поддерживает два разъёма M.2, что удобно для организации быстрого хранилища данных. Масса 17,95 кг придаёт конструкции устойчивость и надёжность даже при полной загрузке.
Серверная платформа ASUS RS521A-E12-RS12U 2U 1xSP5 DDR5x24 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF03X1-M000C0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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