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Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" NVMe HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M001N0 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" NVMe HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M001N0

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Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G (90SF0441-M001N0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730104
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
3200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 830
Масса
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.6х0.36
Вес, кг.
22

Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" NVMe HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M001N0

Серверная платформа Asus формата 2U создана для интенсивных нагрузок и масштабных задач. Вместительные 24 слота для модулей RDIMM DDR5 открывают простор для оперативной памяти следующего поколения — для рабочих процессов, где важна не только скорость, но и объём. Возможность установки двух процессоров позволяет добиться высокой производительности в многопоточных задачах. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы оптимизирован под эту платформу, обеспечивая удобство и надёжность при сборке. Два разъёма M.2 дают гибкость для быстрой и вместительной системы хранения данных. Мощный блок питания на 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует максимальную энергоэффективность даже при высоких нагрузках.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" NVMe HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M001N0




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
3200
Развернуть
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
449 x 88 x 830
Масса
0
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus формата 2U создана для интенсивных нагрузок и масштабных задач. Вместительные 24 слота для модулей RDIMM DDR5 открывают простор для оперативной памяти следующего поколения — для рабочих процессов, где важна не только скорость, но и объём. Возможность установки двух процессоров позволяет добиться высокой производительности в многопоточных задачах. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы оптимизирован под эту платформу, обеспечивая удобство и надёжность при сборке. Два разъёма M.2 дают гибкость для быстрой и вместительной системы хранения данных. Мощный блок питания на 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует максимальную энергоэффективность даже при высоких нагрузках.
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Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" NVMe HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M001N0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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