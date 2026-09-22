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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
2U
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730104
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" NVMe HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M001N0
Серверная платформа Asus формата 2U создана для интенсивных нагрузок и масштабных задач. Вместительные 24 слота для модулей RDIMM DDR5 открывают простор для оперативной памяти следующего поколения — для рабочих процессов, где важна не только скорость, но и объём. Возможность установки двух процессоров позволяет добиться высокой производительности в многопоточных задачах. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы оптимизирован под эту платформу, обеспечивая удобство и надёжность при сборке. Два разъёма M.2 дают гибкость для быстрой и вместительной системы хранения данных. Мощный блок питания на 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует максимальную энергоэффективность даже при высоких нагрузках.
Серверная платформа Asus формата 2U создана для интенсивных нагрузок и масштабных задач. Вместительные 24 слота для модулей RDIMM DDR5 открывают простор для оперативной памяти следующего поколения — для рабочих процессов, где важна не только скорость, но и объём. Возможность установки двух процессоров позволяет добиться высокой производительности в многопоточных задачах. Собственный проприетарный форм-фактор материнской платы оптимизирован под эту платформу, обеспечивая удобство и надёжность при сборке. Два разъёма M.2 дают гибкость для быстрой и вместительной системы хранения данных. Мощный блок питания на 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует максимальную энергоэффективность даже при высоких нагрузках.
Серверная платформа ASUS RS720A-E13-RS24G 2U 2xSP5 DDR5x24 24x2.5" NVMe HS 2x3200W Redundant 90SF0441-M001N0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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