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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
System on Chip
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
413 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730102
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00170
Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U — мощная основа для масштабных проектов и высоконагруженных задач. Два слота под процессоры и поддержка стандарта DDR5 с использованием RDIMM позволят собрать производительную систему с впечатляющей скоростью работы. Применение 32 слотов памяти даёт широкий простор для расширения — можно реализовать объём под самые требовательные нагрузки. Сертификат 80 PLUS Titanium и пара блоков питания по 2000 Вт — уверенность в надёжности и максимальной энергоэффективности, а дублирование источников питания обеспечивает стабильность даже в критических ситуациях. Два разъёма M.2 ускоряют работу с быстрыми накопителями. Сетевой интерфейс 2 x 10 Gigabit Ethernet открывает возможности для работы на пике скорости и минимальной задержки в корпоративных сетях.
Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U — мощная основа для масштабных проектов и высоконагруженных задач. Два слота под процессоры и поддержка стандарта DDR5 с использованием RDIMM позволят собрать производительную систему с впечатляющей скоростью работы. Применение 32 слотов памяти даёт широкий простор для расширения — можно реализовать объём под самые требовательные нагрузки. Сертификат 80 PLUS Titanium и пара блоков питания по 2000 Вт — уверенность в надёжности и максимальной энергоэффективности, а дублирование источников питания обеспечивает стабильность даже в критических ситуациях. Два разъёма M.2 ускоряют работу с быстрыми накопителями. Сетевой интерфейс 2 x 10 Gigabit Ethernet открывает возможности для работы на пике скорости и минимальной задержки в корпоративных сетях.
Серверная платформа ASUS RS700-E12-RS4U 1U 2xLGA4710 DDR5x32 4x3.5" HS 2x2000W Redundant 90SF03S1-M00170 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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