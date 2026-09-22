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Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
8
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730099
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Описание товара Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 2x450W Redundant 90SF03A1-M00070
Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U отлично впишется в стойку, экономя драгоценное пространство. Проприетарная материнская плата поддерживает до восьми модулей современной быстрой памяти DDR5 RDIMM — решение для задач, где важны скорость обработки данных и надёжность. С двумя разъёмами M.2 сервер легко дополняется скоростными накопителями. Лицензионный блок питания на 450 Вт не только надёжен, но и отличается сертификатом 80 PLUS Platinum — высокая энергоэффективность и минимальные потери гарантированы даже при постоянной нагрузке. Single-сокетная платформа для одного процессора отлично подойдёт для тех, кому нужна сбалансированная производительность в компактной инфраструктуре.
Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U отлично впишется в стойку, экономя драгоценное пространство. Проприетарная материнская плата поддерживает до восьми модулей современной быстрой памяти DDR5 RDIMM — решение для задач, где важны скорость обработки данных и надёжность. С двумя разъёмами M.2 сервер легко дополняется скоростными накопителями. Лицензионный блок питания на 450 Вт не только надёжен, но и отличается сертификатом 80 PLUS Platinum — высокая энергоэффективность и минимальные потери гарантированы даже при постоянной нагрузке. Single-сокетная платформа для одного процессора отлично подойдёт для тех, кому нужна сбалансированная производительность в компактной инфраструктуре.
Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 2x450W Redundant 90SF03A1-M00070 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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