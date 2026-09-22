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Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 2x450W Redundant 90SF03A1-M00070 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 2x450W Redundant 90SF03A1-M00070

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Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 (90SF03A1-M00070)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
8
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730099
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Мощность блока питания
450
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
440 x 44 x 497
Масса
13.47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х60х20
Вес, кг.
15.43

Описание товара Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 2x450W Redundant 90SF03A1-M00070

Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U отлично впишется в стойку, экономя драгоценное пространство. Проприетарная материнская плата поддерживает до восьми модулей современной быстрой памяти DDR5 RDIMM — решение для задач, где важны скорость обработки данных и надёжность. С двумя разъёмами M.2 сервер легко дополняется скоростными накопителями. Лицензионный блок питания на 450 Вт не только надёжен, но и отличается сертификатом 80 PLUS Platinum — высокая энергоэффективность и минимальные потери гарантированы даже при постоянной нагрузке. Single-сокетная платформа для одного процессора отлично подойдёт для тех, кому нужна сбалансированная производительность в компактной инфраструктуре.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 2x450W Redundant 90SF03A1-M00070




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
1
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Развернуть
Мощность блока питания
450
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
2 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
440 x 44 x 497
Масса
13.47
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus в ультракомпактном форм-факторе 1U отлично впишется в стойку, экономя драгоценное пространство. Проприетарная материнская плата поддерживает до восьми модулей современной быстрой памяти DDR5 RDIMM — решение для задач, где важны скорость обработки данных и надёжность. С двумя разъёмами M.2 сервер легко дополняется скоростными накопителями. Лицензионный блок питания на 450 Вт не только надёжен, но и отличается сертификатом 80 PLUS Platinum — высокая энергоэффективность и минимальные потери гарантированы даже при постоянной нагрузке. Single-сокетная платформа для одного процессора отлично подойдёт для тех, кому нужна сбалансированная производительность в компактной инфраструктуре.
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Отзывы


Серверная платформа ASUS RS300-E12-RS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 2x450W Redundant 90SF03A1-M00070 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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