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Серверная платформа ASUS RS300-E12-PS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 1x350W Fixed 90SF03A1-M00060 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS300-E12-PS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 1x350W Fixed 90SF03A1-M00060

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Серверная платформа RS300-E12-PS4 (90SF03A1-M00060)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
4
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730098
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
450
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
440 x 44 x 497
Масса
13.47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х60х18
Вес, кг.
14.4

Описание товара Серверная платформа ASUS RS300-E12-PS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 1x350W Fixed 90SF03A1-M00060

Серверная платформа Asus в форм-факторе 1U идеально впишется в компактную серверную стойку, экономя место в дата-центре. Мощный блок питания на 450 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует высокую энергоэффективность, позволяя снижать расходы на электричество даже при интенсивной работе. Сервер рассчитан на установку двух процессоров, что обеспечивает увеличенную производительность и плавную обработку ресурсоёмких задач. С поддержкой современной памяти DDR5 RDIMM и четырьмя слотами платформа готова к серьезным нагрузкам — работать с большими объёмами данных и сложными расчетами. Бонусом идут два слота M.2 для сверхбыстрого хранения. Один интерфейс 10 Gigabit Ethernet делает обмен данными стремительным и устойчивым. При массе 13,47 кг сервер остаётся достаточно лёгким для удобной установки и эксплуатации.

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS300-E12-PS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 1x350W Fixed 90SF03A1-M00060




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
450
Развернуть
Количество блоков питания
1
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
440 x 44 x 497
Масса
13.47
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Asus в форм-факторе 1U идеально впишется в компактную серверную стойку, экономя место в дата-центре. Мощный блок питания на 450 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium гарантирует высокую энергоэффективность, позволяя снижать расходы на электричество даже при интенсивной работе. Сервер рассчитан на установку двух процессоров, что обеспечивает увеличенную производительность и плавную обработку ресурсоёмких задач. С поддержкой современной памяти DDR5 RDIMM и четырьмя слотами платформа готова к серьезным нагрузкам — работать с большими объёмами данных и сложными расчетами. Бонусом идут два слота M.2 для сверхбыстрого хранения. Один интерфейс 10 Gigabit Ethernet делает обмен данными стремительным и устойчивым. При массе 13,47 кг сервер остаётся достаточно лёгким для удобной установки и эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа ASUS RS300-E12-PS4 1U 1xLGA1700 DDR5x4 4x3.5" HS 1x350W Fixed 90SF03A1-M00060 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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