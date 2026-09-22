Серверная платформа Supermicro SYS-532AW-C 2U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730094
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Размеры в упаковке, см
62х60х33
Вес, кг.
9
Описание товара Серверная платформа Supermicro SYS-532AW-C 2U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant
Серверная платформа Supermicro SYS-532AW-C 2U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Supermicro
Серверная платформа Supermicro SYS-532AW-C 2U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Серверная платформа Supermicro SYS-532AW-C 2U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant - купить по цене 125140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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