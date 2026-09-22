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Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01Z1-M00180 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01Z1-M00180

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
392 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730091
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, м
1.01х0.6х0.38
Вес, кг.
34.25

Описание товара Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01Z1-M00180

Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01Z1-M00180

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01Z1-M00180




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01Z1-M00180
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа ASUS RS720-E11-RS12U 2U 2xLGA4677 DDR5x32 12x3.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01Z1-M00180 - стоимость товара 392740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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