Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
359 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730088
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1600
Количество блоков питания
2
Габариты (ШxВxГ), мм
439 x 44 x 842 мм
Масса
22.56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.6х0.2
Вес, кг.
24.93
Описание товара Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Asus
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1600
Количество блоков питания
2
Габариты (ШxВxГ), мм
439 x 44 x 842 мм
Развернуть
Масса
22.56
Страна производитель
Китай
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80