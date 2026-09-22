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Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80 купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80

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Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 1
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 2
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 3
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 4
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 5
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
  • Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 1
  • Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 2
  • Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 3
  • Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 4
  • Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 5
  • Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U (90SF01U1-M00H80) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
359 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730088
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Характеристики

Бренд
Asus
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1600
Количество блоков питания
2
Габариты (ШxВxГ), мм
439 x 44 x 842 мм
Масса
22.56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.6х0.2
Вес, кг.
24.93

Описание товара Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80

Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80

Отзывы о товаре Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80




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Характеристики
Бренд
Asus
Socket
LGA 4677
Процессор
не установлен
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
32
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1600
Количество блоков питания
2
Габариты (ШxВxГ), мм
439 x 44 x 842 мм
Развернуть
Масса
22.56
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа ASUS RS700-E11-RS12U 1U 2xLGA4677 DDR5x32 12x2.5" HS 2x1600W Redundant 90SF01U1-M00H80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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