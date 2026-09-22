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Серверная платформа Supermicro AS-1125HS-TNR 1U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant купить с доставкой в Москве
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Серверная платформа Supermicro AS-1125HS-TNR 1U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant

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Серверная платформа SuperMicro AS-1125HS-TNR - фото 1
Серверная платформа SuperMicro AS-1125HS-TNR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Чипсет
есть
Тип оперативной памяти
RDIMM
Количество слотов памяти
24
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
  • Серверная платформа SuperMicro AS-1125HS-TNR - фото 1
  • Серверная платформа SuperMicro AS-1125HS-TNR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
334 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730087
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Мощность блока питания
1200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
437 x 43 x 747
Масса
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х60х20
Вес, кг.
21.5

Описание товара Серверная платформа Supermicro AS-1125HS-TNR 1U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant

Серверная платформа Supermicro в форм-факторе 1U — воплощение мощности и профессионального подхода к инфраструктуре. Компактный корпус экономит место в стойке, а поддержка двух процессоров открывает широкие возможности масштабирования для сложных и многозадачных проектов. Собственная архитектура материнской платы гарантирует оптимальное взаимодействие всех компонентов. 24 слота для оперативной памяти DDR5 RDIMM — решение для ресурсоёмких задач, когда требуется большой объём памяти. Два разъёма M.2 позволяют устанавливать быстрые NVMe-накопители для ускорения работы системы и приложений. Сертификат 80 PLUS Titanium означает высокую энергоэффективность, снижение затрат на электроэнергию и минимизацию нагрева. Два блока питания обеспечивают надёжность — платформа готова к работе без перебоев. Надёжное сердце вашей дата-центра.

Отзывы о товаре Серверная платформа Supermicro AS-1125HS-TNR 1U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Сервер
Форм-фактор
1U
Процессор
не установлен
Форм-фактор материнской платы
проприетарный (собственный)
Чипсет
есть
Количество процессоров
2
Тип оперативной памяти
RDIMM
Стандарт памяти
DDR5
Количество слотов памяти
24
Количество разъёмов M.2
2
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Развернуть
Мощность блока питания
1200
Количество блоков питания
2
Сетевой интерфейс
1 x 10 Gigabit Ethernet
Габариты (ШxВxГ), мм
437 x 43 x 747
Масса
14.5
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная платформа Supermicro в форм-факторе 1U — воплощение мощности и профессионального подхода к инфраструктуре. Компактный корпус экономит место в стойке, а поддержка двух процессоров открывает широкие возможности масштабирования для сложных и многозадачных проектов. Собственная архитектура материнской платы гарантирует оптимальное взаимодействие всех компонентов. 24 слота для оперативной памяти DDR5 RDIMM — решение для ресурсоёмких задач, когда требуется большой объём памяти. Два разъёма M.2 позволяют устанавливать быстрые NVMe-накопители для ускорения работы системы и приложений. Сертификат 80 PLUS Titanium означает высокую энергоэффективность, снижение затрат на электроэнергию и минимизацию нагрева. Два блока питания обеспечивают надёжность — платформа готова к работе без перебоев. Надёжное сердце вашей дата-центра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Supermicro AS-1125HS-TNR 1U 1xSP5 DDR5x12 12x2.5" HS 2x1600W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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