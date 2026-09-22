Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730080
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
71x108x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
210
Описание товара Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480)
Беспроводная мышь Logitech Lift Vertical Ergonomic — вертикальная модель с сенсором 4000 dpi для точного управления и снижения нагрузки на кисть при длительной работе. Подключение без проводов обеспечивает стабильную связь, а 6 кнопок позволяют удобно управлять задачами. Бело-серый корпус и эргономичная форма ориентированы на комфорт при ежедневном использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
71x108x70
Развернуть
Страна производитель
Китай
Беспроводная мышь Logitech Lift Vertical Ergonomic — вертикальная модель с сенсором 4000 dpi для точного управления и снижения нагрузки на кисть при длительной работе. Подключение без проводов обеспечивает стабильную связь, а 6 кнопок позволяют удобно управлять задачами. Бело-серый корпус и эргономичная форма ориентированы на комфорт при ежедневном использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Мышь беспроводная Logitech Lift Vertical Ergonomic white/pale grey (910-006480) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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