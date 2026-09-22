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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21) купить с доставкой в Москве
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21)

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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21) - фото 1
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
8.2
Длина шины, дюйм
5.91
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21) - фото 1
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730056
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
8.2
Объем масляного бака
60
Длина шины, дюйм
5.91
Длина шины, см
15
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х33х11
Вес, кг.
3.28

Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21)

Электропила ЗУБР – это высокоэффективный инструмент, разработанный для профессионалов и любителей садовой работы и древесной обработки. Эта цепная аккумуляторная электропила обладает современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим надежность и долговечность эксплуатации. Питается инструмент от 20-вольтового литий-ионного аккумулятора емкостью 2 А·ч, который гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Встроенный механизм плавного пуска улучшает управление и снижает нагрузку на двигатель. Электропила оснащена шиной длиной 15 см (приблизительно 5,91 дюйма), что делает ее идеальной для работы в условиях ограниченного пространства или для выполнения мелких и средних задач. Шаг цепи обеспечивает точность и аккуратность распила, а скорость вращения цепи достигает 8,2 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Продольное расположение двигателя обеспечивает лучший баланс и удобство в использовании, а наличие тормоза цепи повышает безопасность, мгновенно останавливая цепь при необходимости. Объем масляного бака составляет 60 мл, что способствует постоянной смазке цепи и снижает износ компонентов. Электропила ЗУБР – это надежный и эргономичный инструмент, который станет отличным помощником в любой деревообрабатывающей работе.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
8.2
Объем масляного бака
60
Длина шины, дюйм
5.91
Длина шины, см
15
Тормоз цепи
Да
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР – это высокоэффективный инструмент, разработанный для профессионалов и любителей садовой работы и древесной обработки. Эта цепная аккумуляторная электропила обладает современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим надежность и долговечность эксплуатации. Питается инструмент от 20-вольтового литий-ионного аккумулятора емкостью 2 А·ч, который гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Встроенный механизм плавного пуска улучшает управление и снижает нагрузку на двигатель. Электропила оснащена шиной длиной 15 см (приблизительно 5,91 дюйма), что делает ее идеальной для работы в условиях ограниченного пространства или для выполнения мелких и средних задач. Шаг цепи обеспечивает точность и аккуратность распила, а скорость вращения цепи достигает 8,2 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Продольное расположение двигателя обеспечивает лучший баланс и удобство в использовании, а наличие тормоза цепи повышает безопасность, мгновенно останавливая цепь при необходимости. Объем масляного бака составляет 60 мл, что способствует постоянной смазке цепи и снижает износ компонентов. Электропила ЗУБР – это надежный и эргономичный инструмент, который станет отличным помощником в любой деревообрабатывающей работе.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной), Вес, кг
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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