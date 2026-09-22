Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21)
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Характеристики
Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, 1 АКБ LMS (2 Ач), (ПЦБ-2015-21)
Электропила ЗУБР – это высокоэффективный инструмент, разработанный для профессионалов и любителей садовой работы и древесной обработки. Эта цепная аккумуляторная электропила обладает современным бесщеточным двигателем, обеспечивающим надежность и долговечность эксплуатации. Питается инструмент от 20-вольтового литий-ионного аккумулятора емкостью 2 А·ч, который гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Встроенный механизм плавного пуска улучшает управление и снижает нагрузку на двигатель. Электропила оснащена шиной длиной 15 см (приблизительно 5,91 дюйма), что делает ее идеальной для работы в условиях ограниченного пространства или для выполнения мелких и средних задач. Шаг цепи обеспечивает точность и аккуратность распила, а скорость вращения цепи достигает 8,2 м/с, что позволяет быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Продольное расположение двигателя обеспечивает лучший баланс и удобство в использовании, а наличие тормоза цепи повышает безопасность, мгновенно останавливая цепь при необходимости. Объем масляного бака составляет 60 мл, что способствует постоянной смазке цепи и снижает износ компонентов. Электропила ЗУБР – это надежный и эргономичный инструмент, который станет отличным помощником в любой деревообрабатывающей работе.
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