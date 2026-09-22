Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 150 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦБ-2015)
Электропила ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для работы в саду или на даче. Эта аккумуляторная цепная электропила обеспечивается передовыми технологиями, включая мощный бесщеточный двигатель, который гарантирует длительный срок службы и стабильную производительность. Работая от аккумулятора с напряжением 20 В, электропила имеет удобную функцию плавного пуска, что позволяет избежать рывков и обеспечивает комфортное управление. Продольное расположение двигателя способствует улучшенной балансировке и маневренности, облегчая работу даже в труднодоступных местах. Эта модель оснащена цепью с шириной паза 1,1 мм и обеспечивает скорость вращения цепи до 8,2 метров в секунду, что позволяет быстро и эффективно справляться с распилкой древесины. Длина шины составляет 15 см (5,91 дюйма), с шагом цепи в 0,3 дюйма, что делает данную модель компактной и маневренной, но при этом производительной. Наличие тормоза цепи является важной функцией безопасности, обеспечивая быстроту остановки цепи в случае необходимости. Объем масляного бака составляет 60 мл, что позволяет поддерживать оптимальную смазку цепи во время работы. Электропила питается от современного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки и без снижения мощности. Эта электропила ЗУБР является идеальным выбором для тех, кто ищет удобный, безопасный и надежный инструмент для дома и сада.
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