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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010) купить с доставкой в Москве
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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010)

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Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010) - фото 1
Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
7
Длина шины, дюйм
3.94
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010) - фото 1
  • Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730053
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Напряжение, В
20
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
7
Объем масляного бака
50
Длина шины, дюйм
3.94
Длина шины, см
10
Тормоз цепи
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х11
Вес, кг.
2.28

Описание товара Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010)

Электропила ЗУБР представляет собой инновативное решение для задач, требующих мобильности и эффективности. Эта цепная аккумуляторная электропила разработана для пользователей, которым важны мощность, компактность и удобство использования. Углубляясь в технические детали, следует отметить, что инструмент оснащён высокопроизводительным продольным двигателем, обеспечивающим скорость вращения цепи до 7 м/с. Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора с напряжением 20 В, что обеспечивает достаточную автономность работы и минимизирует привязку к источникам электросети. Шина длиной 10 см (или 3,94 дюйма) делает эту модель идеальной для выполнения точных и мелких работ в домашнем хозяйстве или на даче. Ширина паза составляет 1,1 мм, а шаг цепи — 0,3 дюйма, что свидетельствует о высокой точности распила. Безопасность эксплуатации электропилы обеспечивается наличием цепного тормоза, который позволяет мгновенно остановить пилу в случае необходимости. Объем масляного бака на 50 мл позволяет обеспечить стабильную подачу масла для смазки цепи, значительно увеличивая её срок службы и улучшая общую производительность инструмента. Хотя в данной модели отсутствует функция плавного пуска, продольное расположение двигателя обеспечивает оптимальный баланс, облегчая работу и снижая усталость пользователя. Электропила ЗУБР — это надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником для тех, кто ценит качество и легкость в обращении.



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Отзывы о товаре Мини-пила цепная аккумуляторная ЗУБР 20 В, 100 мм шина, без АКБ (LMS), (ПЦА-2010)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная аккумуляторная
Комплектация
Пила, упаковка
Напряжение, В
20
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
7
Объем масляного бака
50
Длина шины, дюйм
3.94
Длина шины, см
10
Тормоз цепи
Да
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила ЗУБР представляет собой инновативное решение для задач, требующих мобильности и эффективности. Эта цепная аккумуляторная электропила разработана для пользователей, которым важны мощность, компактность и удобство использования. Углубляясь в технические детали, следует отметить, что инструмент оснащён высокопроизводительным продольным двигателем, обеспечивающим скорость вращения цепи до 7 м/с. Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора с напряжением 20 В, что обеспечивает достаточную автономность работы и минимизирует привязку к источникам электросети. Шина длиной 10 см (или 3,94 дюйма) делает эту модель идеальной для выполнения точных и мелких работ в домашнем хозяйстве или на даче. Ширина паза составляет 1,1 мм, а шаг цепи — 0,3 дюйма, что свидетельствует о высокой точности распила. Безопасность эксплуатации электропилы обеспечивается наличием цепного тормоза, который позволяет мгновенно остановить пилу в случае необходимости. Объем масляного бака на 50 мл позволяет обеспечить стабильную подачу масла для смазки цепи, значительно увеличивая её срок службы и улучшая общую производительность инструмента. Хотя в данной модели отсутствует функция плавного пуска, продольное расположение двигателя обеспечивает оптимальный баланс, облегчая работу и снижая усталость пользователя. Электропила ЗУБР — это надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником для тех, кто ценит качество и легкость в обращении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
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