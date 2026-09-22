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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый

Отзывы(0)
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 &quot;, Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730030
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый

Этот ноутбук Lenovo с диагональю экрана 14 дюймов создан для тех, кто ценит комфорт и мобильность — он легко помещается в сумке и не утруждает в дороге. Высокое разрешение 1920x1200 делает картинку чёткой, а частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение всех деталей. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быстрый отклик даже при работе с тяжёлыми задачами и многозадачности. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы, а Windows 11 Pro открывает доступ к дополнительным возможностям для работы и творчества. Благодаря подсветке клавиатуры комфортно работать вечером и ночью, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для бизнес-приложений и повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo с диагональю экрана 14 дюймов создан для тех, кто ценит комфорт и мобильность — он легко помещается в сумке и не утруждает в дороге. Высокое разрешение 1920x1200 делает картинку чёткой, а частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение всех деталей. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быстрый отклик даже при работе с тяжёлыми задачами и многозадачности. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы, а Windows 11 Pro открывает доступ к дополнительным возможностям для работы и творчества. Благодаря подсветке клавиатуры комфортно работать вечером и ночью, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для бизнес-приложений и повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 14 ", Core i7, 16 Гб RAM, 512 Гб SSD, Iris Xe Graphics, Win11Pro (21HD0077US) Серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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