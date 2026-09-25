Top.Mail.Ru
Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка - фото 1
Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка - фото 2
Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Коррозия Металла
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка - фото 1
  • Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка - фото 2
  • Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Коррозия Металла
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
СПИД, В шторме викинг и меч, Фантом, Люцифер, Ритуал сожжения трупов, Russian Vodka, Моторокер, Crazy House, Танк вампира, Садизм, Задержите поезд, Слишком поздно, Делай, что хочется
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка

«Коррозия металла» — советская, затем российская трэш-метал-группа с примесью разнообразных метал-стилей. Основана в Москве в 1984 году гитаристом Сергеем «Пауком» Троицким.

Отзывы о товаре Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Коррозия Металла
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
СПИД, В шторме викинг и меч, Фантом, Люцифер, Ритуал сожжения трупов, Russian Vodka, Моторокер, Crazy House, Танк вампира, Садизм, Задержите поезд, Слишком поздно, Делай, что хочется
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Коррозия металла» — советская, затем российская трэш-метал-группа с примесью разнообразных метал-стилей. Основана в Москве в 1984 году гитаристом Сергеем «Пауком» Троицким.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коррозия Металла - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806958) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...