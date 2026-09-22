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Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan купить с доставкой в Москве
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Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan

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Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 1
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 2
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 3
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 4
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Watch Ultra
Цвета корпуса
серебристый
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
480?480
Здоровье
Измерения: артериального давления, кислорода в крови, отслеживание сна, пульса, температуры тела, шагомер
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 1
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 2
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 3
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 4
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730026
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Характеристики

Бренд
Samsung
Линейка
Samsung Galaxy Watch Ultra
Цвета корпуса
серебристый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Измерения: артериального давления, кислорода в крови, отслеживание сна, пульса, температуры тела, шагомер
Функции
построение маршрута, экстренный вызов SOS, контроля падения человека, управление жестами, настройки определения кнопок
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
590
Время работы в активном режиме
48
Размеры в упаковке, см
19х7х5
Вес, г.
5

Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE — смарт-часы, стилизованные под обычные механические. 32 ГБ встроенной памяти позволяет хранить на устройстве сотни треков, фото и других файлов. Титановый корпус часов не пропускает воду, выдерживает температуру до 50° C и разряженный воздух на высоте до 9000 м, модель подойдет для эксплуатации в суровых экстремальных условиях. Преимущества Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 32 ГБ внутренней памяти. Искусственный интеллект Galaxy AI. Высокопрочный корпус. До 100 часов работы в режиме ожидания. Водонепроницаемость до 100 АТМ. Сапфировое стекло. Режим блокировки в воде для отслеживания тренировок. Персональная сирена для предупреждения об опасности. Функция SOS отправляет тревожный сигнал при падении, сбоях в работе сердца. Прочный и водонепроницаемый корпус Samsung Galaxy Watch Ultra LTE считаются самыми неуязвимыми в серии. Титановый корпус и инновационная герметизация позволяют не снимать часы во время купания в бассейне, плавания в открытом море, ныряния к кораллам. Фитнес-функции с поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI Датчик BioActive совместно с умными алгоритмами Galaxy AI помогает в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы организма – пульс, уровень кислорода в крови, артериальное давление. Умная система составит график физической активности, подскажет, как расширить возможности.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan




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Характеристики
Бренд
Samsung
Линейка
Samsung Galaxy Watch Ultra
Цвета корпуса
серебристый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
480?480
Развернуть
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Измерения: артериального давления, кислорода в крови, отслеживание сна, пульса, температуры тела, шагомер
Функции
построение маршрута, экстренный вызов SOS, контроля падения человека, управление жестами, настройки определения кнопок
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
590
Время работы в активном режиме
48
Описание
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE — смарт-часы, стилизованные под обычные механические. 32 ГБ встроенной памяти позволяет хранить на устройстве сотни треков, фото и других файлов. Титановый корпус часов не пропускает воду, выдерживает температуру до 50° C и разряженный воздух на высоте до 9000 м, модель подойдет для эксплуатации в суровых экстремальных условиях. Преимущества Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 32 ГБ внутренней памяти. Искусственный интеллект Galaxy AI. Высокопрочный корпус. До 100 часов работы в режиме ожидания. Водонепроницаемость до 100 АТМ. Сапфировое стекло. Режим блокировки в воде для отслеживания тренировок. Персональная сирена для предупреждения об опасности. Функция SOS отправляет тревожный сигнал при падении, сбоях в работе сердца. Прочный и водонепроницаемый корпус Samsung Galaxy Watch Ultra LTE считаются самыми неуязвимыми в серии. Титановый корпус и инновационная герметизация позволяют не снимать часы во время купания в бассейне, плавания в открытом море, ныряния к кораллам. Фитнес-функции с поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI Датчик BioActive совместно с умными алгоритмами Galaxy AI помогает в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы организма – пульс, уровень кислорода в крови, артериальное давление. Умная система составит график физической активности, подскажет, как расширить возможности.


Теги товара: Металлические
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Отзывы


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