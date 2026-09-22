Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZS1CAU) Grey Titan
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE — смарт-часы, стилизованные под обычные механические. 32 ГБ встроенной памяти позволяет хранить на устройстве сотни треков, фото и других файлов. Титановый корпус часов не пропускает воду, выдерживает температуру до 50° C и разряженный воздух на высоте до 9000 м, модель подойдет для эксплуатации в суровых экстремальных условиях. Преимущества Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 32 ГБ внутренней памяти. Искусственный интеллект Galaxy AI. Высокопрочный корпус. До 100 часов работы в режиме ожидания. Водонепроницаемость до 100 АТМ. Сапфировое стекло. Режим блокировки в воде для отслеживания тренировок. Персональная сирена для предупреждения об опасности. Функция SOS отправляет тревожный сигнал при падении, сбоях в работе сердца. Прочный и водонепроницаемый корпус Samsung Galaxy Watch Ultra LTE считаются самыми неуязвимыми в серии. Титановый корпус и инновационная герметизация позволяют не снимать часы во время купания в бассейне, плавания в открытом море, ныряния к кораллам. Фитнес-функции с поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI Датчик BioActive совместно с умными алгоритмами Galaxy AI помогает в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы организма – пульс, уровень кислорода в крови, артериальное давление. Умная система составит график физической активности, подскажет, как расширить возможности.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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