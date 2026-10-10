Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 660 руб.
В наличии
Код товара: 730022
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 660 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.4 x 49.4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 8.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
63х58х17
Вес, кг.
13
Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4
Варочная поверхность Gefest СГ СН 1210-02 К4 (газовая, 4 зоны приготовления, газ-контроль горелок стола, кнопка розжига на панели, механическое управление, 2 решетки варочной поверхности, материал варочной поверхности: эмаль, материал решеток варочной поверхности: чугун, белый)
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Теги товара: белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.4 x 49.4
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 8.5 см
Страна производитель
Беларусь
Варочная поверхность Gefest СГ СН 1210-02 К4 (газовая, 4 зоны приготовления, газ-контроль горелок стола, кнопка розжига на панели, механическое управление, 2 решетки варочной поверхности, материал варочной поверхности: эмаль, материал решеток варочной поверхности: чугун, белый)
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - купить по цене 10660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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