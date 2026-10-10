Top.Mail.Ru
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 660 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4
10 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.4 x 49.4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 8.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
63х58х17
Вес, кг.
13

Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4

Варочная поверхность Gefest СГ СН 1210-02 К4 (газовая, 4 зоны приготовления, газ-контроль горелок стола, кнопка розжига на панели, механическое управление, 2 решетки варочной поверхности, материал варочной поверхности: эмаль, материал решеток варочной поверхности: чугун, белый)



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7500
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.4 x 49.4
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 x 52 x 8.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная поверхность Gefest СГ СН 1210-02 К4 (газовая, 4 зоны приготовления, газ-контроль горелок стола, кнопка розжига на панели, механическое управление, 2 решетки варочной поверхности, материал варочной поверхности: эмаль, материал решеток варочной поверхности: чугун, белый)


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1210-02 К4 - купить по цене 10660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...