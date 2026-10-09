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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 900 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный
19 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
600х525х100 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
63х58х17
Вес, кг.
15.5

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный

Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный




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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 мм
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Габаритные размеры (ШхВхГ)
600х525х100 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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