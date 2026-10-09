Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 900 руб.
В наличии
Код товара: 730016
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 900 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
600х525х100 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
63х58х17
Вес, кг.
15.5
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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Бренд
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 мм
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
600х525х100 мм
Страна производитель
Беларусь
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К53, черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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