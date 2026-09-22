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Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный

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Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 1
Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 2
Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 3
Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730011
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
554x494 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x520x85 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
10.1

Описание товара Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный

Варочная панель GEFEST представляет собой надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением вашей кухни. Эмалированная сталь поверхности не только придает изделию изысканный черный цвет, но и обеспечивает долговечность и простоту ухода. Эта газовая панель оснащена четырьмя конфорками, общей мощностью 7800 Вт, что позволяет с легкостью справляться с приготовлением блюд любой сложности. Механическое управление гарантирует простоту и интуитивность использования, а отсутствие таймера конфорок делает управление процессом приготовления еще более непосредственным. Бренд GEFEST славится своим качеством и надежностью, что делает данную варочную панель отличным выбором для тех, кто предпочитает функциональность и лаконичный дизайн.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7800
Тип управления
механическое
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
554x494 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x520x85 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST представляет собой надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением вашей кухни. Эмалированная сталь поверхности не только придает изделию изысканный черный цвет, но и обеспечивает долговечность и простоту ухода. Эта газовая панель оснащена четырьмя конфорками, общей мощностью 7800 Вт, что позволяет с легкостью справляться с приготовлением блюд любой сложности. Механическое управление гарантирует простоту и интуитивность использования, а отсутствие таймера конфорок делает управление процессом приготовления еще более непосредственным. Бренд GEFEST славится своим качеством и надежностью, что делает данную варочную панель отличным выбором для тех, кто предпочитает функциональность и лаконичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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