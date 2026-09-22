Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest SG SN 1210-02 K2 черный
Варочная панель GEFEST представляет собой надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением вашей кухни. Эмалированная сталь поверхности не только придает изделию изысканный черный цвет, но и обеспечивает долговечность и простоту ухода. Эта газовая панель оснащена четырьмя конфорками, общей мощностью 7800 Вт, что позволяет с легкостью справляться с приготовлением блюд любой сложности. Механическое управление гарантирует простоту и интуитивность использования, а отсутствие таймера конфорок делает управление процессом приготовления еще более непосредственным. Бренд GEFEST славится своим качеством и надежностью, что делает данную варочную панель отличным выбором для тех, кто предпочитает функциональность и лаконичный дизайн.
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