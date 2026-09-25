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Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) купить с доставкой в Москве
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Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1)

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Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 1
Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 2
Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 3
Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 4
Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
150
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 1
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 2
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 3
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 4
  • Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1)
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
150
Высота, см
9
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х38х9
Вес, кг.
2.54

Описание товара Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1)

Пневматическое колесо 4.10/3.50-4 d16 LWI LWI26-16 используется на двухколесных грузовых тележках с осью диаметром 16 мм. Длина ступицы — 60-80 мм (длина ступицы не более 80мм). Посадочное отверстие — 16 мм. Грузоподъемность до 150 кг. Обод – стальной, окрашенный. Шариковые подшипники в оси. Данная модель хорошо подходит для перевозки грузов по неровным и грубым поверхностям.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
150
Высота, см
9
Страна производитель
Россия
Описание
Пневматическое колесо 4.10/3.50-4 d16 LWI LWI26-16 используется на двухколесных грузовых тележках с осью диаметром 16 мм. Длина ступицы — 60-80 мм (длина ступицы не более 80мм). Посадочное отверстие — 16 мм. Грузоподъемность до 150 кг. Обод – стальной, окрашенный. Шариковые подшипники в оси. Данная модель хорошо подходит для перевозки грузов по неровным и грубым поверхностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое ЗУБР КП-1, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39960), (39955-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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