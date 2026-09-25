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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) купить с доставкой в Москве
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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2)

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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) - фото 1
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) - фото 2
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) - фото 1
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) - фото 2
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2)
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
38
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х38х9
Вес, кг.
2

Описание товара Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2)

Колесо ЗУБР 39912-2 является сменным элементом для строительных и садовых тачек. Обеспечивает перемещение грузов и отличную маневренность тачки. Имеет стальной диск и подшипник с посадочным отверстием – 16 мм. Диаметр колеса – 380 мм. Тип – полиуретановое. Обладает повышенной грузоподъемностью. Диапазон температур эксплуатации – от -50 до +50°C.

Отзывы о товаре Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
38
Страна производитель
Россия
Описание
Колесо ЗУБР 39912-2 является сменным элементом для строительных и садовых тачек. Обеспечивает перемещение грузов и отличную маневренность тачки. Имеет стальной диск и подшипник с посадочным отверстием – 16 мм. Диаметр колеса – 380 мм. Тип – полиуретановое. Обладает повышенной грузоподъемностью. Диапазон температур эксплуатации – от -50 до +50°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-2, 4? х 380 мм, для тачек (арт. 39903, 39974), Профессионал (39912-2) - стоимость товара 1770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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