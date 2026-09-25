Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 729994
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930 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х36х7
Вес, кг.
2
Описание товара Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2)
Колесо ЗУБР 39955-2, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39950 и 39952, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 25,4 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Грузоподъемность, кг
200
Ширина, см
36
Страна производитель
Россия
Колесо ЗУБР 39955-2, предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39950 и 39952, а также аналогичных тачек других производителей. Стальной диск. Стальные подшипники с посадочным размером 25,4 мм. Перед использованием необходимо накачать колесо до давления 1,8-2 атм. Отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо пневматическое ЗУБР КП-2, 3.25? х 360 мм, для тачек (арт. 39950 39952), (39955-2) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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