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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) купить с доставкой в Москве
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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3)

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Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 1
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 2
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 3
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
35
Посадочный диаметр колеса, мм
25
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 1
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 2
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 3
  • Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3)
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
35
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Высота, см
36
Ширина, см
35
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х35х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3)

Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3)

Отзывы о товаре Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
35
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Высота, см
36
Ширина, см
35
Страна производитель
Россия
Описание
Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо полиуретановое ЗУБР КПУ-3, 3.25?х350мм, для тачек (арт. 39914, 39911, 39970, 39972), Профессионал (39912-3) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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