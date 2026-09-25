Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916)
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Характеристики
Описание товара Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916)
Садовая тачка MIRAX - надежный помощник для всех любителей садоводства и ландшафтного дизайна. Эта модель отличается легкостью и маневренностью благодаря использованию пневматических колес диаметром 330 мм, обеспечивающих плавное движение даже по неровной поверхности. Тачка весит всего 1,5 кг, что делает ее использование удобным и неутомительным. Изделие производится в России и отвечает всем стандартам качества. Особенности конструкции включают посадочный диаметр колеса 16 мм и ширину 33 см, что обеспечивает стабильность и легкость управления. Подходит для различных типов садовых работ, включая перевозку земли, растений и инструментов. Эта тачка гарантирует долговечность и надежность бренда MIRAX, который зарекомендовал себя на рынке как производитель высококачественного садового инвентаря.
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