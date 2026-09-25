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Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916) купить с доставкой в Москве
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Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916)

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Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916) - фото 1
Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
330
Посадочный диаметр колеса, мм
16
  • Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916) - фото 1
  • Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916)
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
330
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
33
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х33х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916)

Садовая тачка MIRAX - надежный помощник для всех любителей садоводства и ландшафтного дизайна. Эта модель отличается легкостью и маневренностью благодаря использованию пневматических колес диаметром 330 мм, обеспечивающих плавное движение даже по неровной поверхности. Тачка весит всего 1,5 кг, что делает ее использование удобным и неутомительным. Изделие производится в России и отвечает всем стандартам качества. Особенности конструкции включают посадочный диаметр колеса 16 мм и ширину 33 см, что обеспечивает стабильность и легкость управления. Подходит для различных типов садовых работ, включая перевозку земли, растений и инструментов. Эта тачка гарантирует долговечность и надежность бренда MIRAX, который зарекомендовал себя на рынке как производитель высококачественного садового инвентаря.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916)




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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
330
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Ширина, см
33
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка MIRAX - надежный помощник для всех любителей садоводства и ландшафтного дизайна. Эта модель отличается легкостью и маневренностью благодаря использованию пневматических колес диаметром 330 мм, обеспечивающих плавное движение даже по неровной поверхности. Тачка весит всего 1,5 кг, что делает ее использование удобным и неутомительным. Изделие производится в России и отвечает всем стандартам качества. Особенности конструкции включают посадочный диаметр колеса 16 мм и ширину 33 см, что обеспечивает стабильность и легкость управления. Подходит для различных типов садовых работ, включая перевозку земли, растений и инструментов. Эта тачка гарантирует долговечность и надежность бренда MIRAX, который зарекомендовал себя на рынке как производитель высококачественного садового инвентаря.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое MIRAX WM-16, 4? х 329 мм, для тачки (арт. 39900), (39916) - данный товар вы можете купить по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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