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Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869) купить с доставкой в Москве
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Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)

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Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)

Садовая тачка Kraftool представляет собой надежный инструмент, идеально подходящий для перемещения различных грузов в вашем саду или на стройплощадке. Одной из главных особенностей этой модели является прочное полиуретановое бескамерное колесо, обеспечивающее плавное и устойчивое движение по разнообразным поверхностям. С диаметром колеса 380 мм и посадочным диаметром 20 мм, эта тачка обеспечивает легкость эксплуатации и удобство маневрирования. Ширина тачки составляет 38 см, что позволяет перевозить значительное количество материалов за один раз без лишних усилий. При этом её вес всего 1,7 кг, что делает эту модель легкой и удобной в использовании даже для длительных работ в саду. Бренд Kraftool известен своим качественным и долговечным инструментом, и эта садовая тачка не является исключением. Она станет вашим надежным помощником в любых садово-огородных работах, обеспечивая эффективность и комфорт в каждом движении.

Отзывы о товаре Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Колесо
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Садовая тачка Kraftool представляет собой надежный инструмент, идеально подходящий для перемещения различных грузов в вашем саду или на стройплощадке. Одной из главных особенностей этой модели является прочное полиуретановое бескамерное колесо, обеспечивающее плавное и устойчивое движение по разнообразным поверхностям. С диаметром колеса 380 мм и посадочным диаметром 20 мм, эта тачка обеспечивает легкость эксплуатации и удобство маневрирования. Ширина тачки составляет 38 см, что позволяет перевозить значительное количество материалов за один раз без лишних усилий. При этом её вес всего 1,7 кг, что делает эту модель легкой и удобной в использовании даже для длительных работ в саду. Бренд Kraftool известен своим качественным и долговечным инструментом, и эта садовая тачка не является исключением. Она станет вашим надежным помощником в любых садово-огородных работах, обеспечивая эффективность и комфорт в каждом движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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