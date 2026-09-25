Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)
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Характеристики
Описание товара Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)
Садовая тачка Kraftool представляет собой надежный инструмент, идеально подходящий для перемещения различных грузов в вашем саду или на стройплощадке. Одной из главных особенностей этой модели является прочное полиуретановое бескамерное колесо, обеспечивающее плавное и устойчивое движение по разнообразным поверхностям. С диаметром колеса 380 мм и посадочным диаметром 20 мм, эта тачка обеспечивает легкость эксплуатации и удобство маневрирования. Ширина тачки составляет 38 см, что позволяет перевозить значительное количество материалов за один раз без лишних усилий. При этом её вес всего 1,7 кг, что делает эту модель легкой и удобной в использовании даже для длительных работ в саду. Бренд Kraftool известен своим качественным и долговечным инструментом, и эта садовая тачка не является исключением. Она станет вашим надежным помощником в любых садово-огородных работах, обеспечивая эффективность и комфорт в каждом движении.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Колесо полиуретановое KRAFTOOL MAXDrive 4.80/4.00-8 х 380 мм, для тачек (арт. 39860, 39862), (39869)