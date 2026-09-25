Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
В наличии
Код товара: 729983
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Ширина, см
39
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х39х9
Вес, кг.
5.54
Описание товара Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1)
Усовершенствуйте свою тележку с пневматическим колесом ЗУБР серии «ПРОФЕССИОНАЛ»! Это надежное колесо диаметром 390 мм идеально подходит для интенсивных работ. Рабочее давление 1.8-2.0 атм гарантирует оптимальную амортизацию и уменьшение нагрузки на вашу спину. Стальные диск и подшипники обеспечивают долговечность и стабильность в движении. Идеальный выбор для профессионалов, требующих надежности в любых условиях. Подходит для всех стандартных тачек.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитТачка садовая одноколесная облегченная СИБРТЕХ 689615, объем 65 ...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитТачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908)
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитТачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909)
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитТачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (3990...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитТачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, ...
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитТачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960)
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитТачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (399...
-
В наличииЦена 4 340 руб.1085 руб. в СплитТачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, ...
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитТачка садовая одноколесная ЗУБР ПТ-100, 90 л, 180 кг, Профессион...
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитТачка строительная двухколесная ЗУБР Т-22, 110 л, 200 кг, (39950...
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитТачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-200, 110 л, 220 кг, Проф...
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитТачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-350, 130 л, 280 кг, Проф...
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Ширина, см
39
Страна производитель
Россия
Усовершенствуйте свою тележку с пневматическим колесом ЗУБР серии «ПРОФЕССИОНАЛ»! Это надежное колесо диаметром 390 мм идеально подходит для интенсивных работ. Рабочее давление 1.8-2.0 атм гарантирует оптимальную амортизацию и уменьшение нагрузки на вашу спину. Стальные диск и подшипники обеспечивают долговечность и стабильность в движении. Идеальный выбор для профессионалов, требующих надежности в любых условиях. Подходит для всех стандартных тачек.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1) - купить по цене 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-1, 6.5? х 390 мм, для тачки (арт. 39907), Профессионал (39902-1)