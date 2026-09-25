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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) купить с доставкой в Москве
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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2)

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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 1
Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 2
Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 3
Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 4
Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колесо
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 1
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 2
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 3
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 4
  • Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729982
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2)
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Ширина, см
38
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х38х9
Вес, кг.
2.3

Описание товара Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2)

Пневматическое колесо КПВ-2 для тачки 39913, 380 мм Зубр 39902-2 отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек. Предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39913, а также аналогичных тачек других производителей.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Колесо
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
20
Ширина, см
38
Страна производитель
Россия
Описание
Пневматическое колесо КПВ-2 для тачки 39913, 380 мм Зубр 39902-2 отличается прочной конструкцией и обеспечивает легкое перемещение грузов и отличную маневренность тачек. Предназначено для выполнения ремонтных работ тачки арт. 39913, а также аналогичных тачек других производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое ЗУБР КПВ-2, 4? х 380 мм, для тачки (арт. 39913), Профессионал (39902-2) - купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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