Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black
**Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой до 4,55 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Компактность и стиль:** чёрный корпус из пластика и вес всего 1,88 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 660M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * частота обновления экрана 60 Гц — плавное отображение динамичного контента. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и мощный ноутбук!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black