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Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black

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Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16&quot; IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729981
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х1
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black

**Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой до 4,55 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Компактность и стиль:** чёрный корпус из пластика и вес всего 1,88 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 660M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * частота обновления экрана 60 Гц — плавное отображение динамичного контента. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и мощный ноутбук!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 16?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой до 4,55 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Компактность и стиль:** чёрный корпус из пластика и вес всего 1,88 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная видеокарта AMD Radeon 660M — для плавного воспроизведения видео и лёгких игр; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * частота обновления экрана 60 Гц — плавное отображение динамичного контента. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ASUS Vivobook 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести этот стильный и мощный ноутбук!
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Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 16" IPS (AMD Ryzen 5 150, 16GB, 512Gb SSD, AMD Radeon 660M, No OS) Indie Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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