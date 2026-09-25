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Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) купить с доставкой в Москве
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Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900)

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Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) - фото 1
Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) - фото 2
Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
330
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
  • Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) - фото 1
  • Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) - фото 2
  • Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729980
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Характеристики

Бренд
MIRAX
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
330
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
21
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.3
Вес, кг.
6.5

Описание товара Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900)

Садовая тачка MIRAX — это идеальный помощник для выполнения различных задач в саду и на участке. Изготовленная в России, она сочетает в себе прочность, удобство и надежность, что делает её незаменимой для ухода за садовыми угодьями. Компактные размеры с высотой 21 см и шириной 60 см позволяют легко маневрировать среди клумб и узких дорожек. Кузов из оцинкованной стали гарантирует защиту от коррозии и длительный срок службы, а пневматические колёса диаметром 330 мм обеспечивают плавный ход и амортизацию на любых типах поверхности. С грузоподъемностью до 90 кг и объёмом 65 литров, эта тачка справится с транспортировкой как лёгких, так и более тяжёлых грузов. Вес всего 6,575 кг и удобные ручки с прямым хватом делают эксплуатацию тачки комфортной и неутомительной даже в течение длительного времени. Выбирая садовую тачку MIRAX, вы получаете качественное изделие от надежного бренда, сочетающее в себе современные технологии и продуманный дизайн.

Отзывы о товаре Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900)




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Характеристики
Бренд
MIRAX
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
330
Объем, л
65
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
21
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка MIRAX — это идеальный помощник для выполнения различных задач в саду и на участке. Изготовленная в России, она сочетает в себе прочность, удобство и надежность, что делает её незаменимой для ухода за садовыми угодьями. Компактные размеры с высотой 21 см и шириной 60 см позволяют легко маневрировать среди клумб и узких дорожек. Кузов из оцинкованной стали гарантирует защиту от коррозии и длительный срок службы, а пневматические колёса диаметром 330 мм обеспечивают плавный ход и амортизацию на любых типах поверхности. С грузоподъемностью до 90 кг и объёмом 65 литров, эта тачка справится с транспортировкой как лёгких, так и более тяжёлых грузов. Вес всего 6,575 кг и удобные ручки с прямым хватом делают эксплуатацию тачки комфортной и неутомительной даже в течение длительного времени. Выбирая садовую тачку MIRAX, вы получаете качественное изделие от надежного бренда, сочетающее в себе современные технологии и продуманный дизайн.
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Тачка садовая одноколесная MIRAX MX-1, 65 л, 90 кг, (39900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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