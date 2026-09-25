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Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) купить с доставкой в Москве
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Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908)

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Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 1
Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 2
Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 3
Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
355
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
90
  • Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 1
  • Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 2
  • Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 3
  • Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908)
2 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
355
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
62
Ширина, см
30
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.3
Вес, кг.
8.1

Описание товара Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908)

Садовая тачка "СИБИН" — надежный и практичный помощник для работы в саду и на приусадебном участке. Эта модель обладает следующими впечатляющими характеристиками: - **Вес:** 9,36 кг, что делает ее легкой и удобной в использовании. - **Высота:** 62 см, обеспечивая комфортную работу без лишнего наклона. - **Диаметр колеса:** 355 мм, что способствует высокой проходимости даже на неровных поверхностях. - **Ширина:** 30 см, что позволяет тачке быть компактной и маневренной в ограниченном пространстве. - **Грузоподъемность:** до 90 кг, что дает возможность транспортировать значительные объемы груза за один раз. - **Материал кузова:** изготовлена из оцинкованной стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. - **Бренд:** СИБИН, известный своим качеством и надежностью. - **Тип:** Универсальная тачка, подходящая для различных задач на участке. - **Ручки:** Прямой хват обеспечивает удобство и прочный контроль при транспортировке. - **Тип колес:** Пневматические, обеспечивающие мягкий ход и хорошую амортизацию. - **Объем:** 65 литров, что позволяет активно использовать тачку для перевозки объемных материалов. - **Посадочный диаметр колеса:** 16 мм, аспективные размеры для эффективной работы. - **Страна производитель:** Россия, что говорит о высоком качестве материалов и сборке. Садовая тачка "СИБИН" — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и производительность. Она поможет вам упростить и ускорить выполнение самых разных задач в саду и огороде.

Отзывы о товаре Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
355
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
90
Высота, см
62
Ширина, см
30
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка "СИБИН" — надежный и практичный помощник для работы в саду и на приусадебном участке. Эта модель обладает следующими впечатляющими характеристиками: - **Вес:** 9,36 кг, что делает ее легкой и удобной в использовании. - **Высота:** 62 см, обеспечивая комфортную работу без лишнего наклона. - **Диаметр колеса:** 355 мм, что способствует высокой проходимости даже на неровных поверхностях. - **Ширина:** 30 см, что позволяет тачке быть компактной и маневренной в ограниченном пространстве. - **Грузоподъемность:** до 90 кг, что дает возможность транспортировать значительные объемы груза за один раз. - **Материал кузова:** изготовлена из оцинкованной стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. - **Бренд:** СИБИН, известный своим качеством и надежностью. - **Тип:** Универсальная тачка, подходящая для различных задач на участке. - **Ручки:** Прямой хват обеспечивает удобство и прочный контроль при транспортировке. - **Тип колес:** Пневматические, обеспечивающие мягкий ход и хорошую амортизацию. - **Объем:** 65 литров, что позволяет активно использовать тачку для перевозки объемных материалов. - **Посадочный диаметр колеса:** 16 мм, аспективные размеры для эффективной работы. - **Страна производитель:** Россия, что говорит о высоком качестве материалов и сборке. Садовая тачка "СИБИН" — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и производительность. Она поможет вам упростить и ускорить выполнение самых разных задач в саду и огороде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908) - стоимость товара 2680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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