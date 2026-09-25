Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908)
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Характеристики
Описание товара Тачка садовая одноколесная СИБИН СТ-11, 65 л, 90 кг, (39908)
Садовая тачка "СИБИН" — надежный и практичный помощник для работы в саду и на приусадебном участке. Эта модель обладает следующими впечатляющими характеристиками: - **Вес:** 9,36 кг, что делает ее легкой и удобной в использовании. - **Высота:** 62 см, обеспечивая комфортную работу без лишнего наклона. - **Диаметр колеса:** 355 мм, что способствует высокой проходимости даже на неровных поверхностях. - **Ширина:** 30 см, что позволяет тачке быть компактной и маневренной в ограниченном пространстве. - **Грузоподъемность:** до 90 кг, что дает возможность транспортировать значительные объемы груза за один раз. - **Материал кузова:** изготовлена из оцинкованной стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. - **Бренд:** СИБИН, известный своим качеством и надежностью. - **Тип:** Универсальная тачка, подходящая для различных задач на участке. - **Ручки:** Прямой хват обеспечивает удобство и прочный контроль при транспортировке. - **Тип колес:** Пневматические, обеспечивающие мягкий ход и хорошую амортизацию. - **Объем:** 65 литров, что позволяет активно использовать тачку для перевозки объемных материалов. - **Посадочный диаметр колеса:** 16 мм, аспективные размеры для эффективной работы. - **Страна производитель:** Россия, что говорит о высоком качестве материалов и сборке. Садовая тачка "СИБИН" — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и производительность. Она поможет вам упростить и ускорить выполнение самых разных задач в саду и огороде.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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