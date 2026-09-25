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Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) купить с доставкой в Москве
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Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909)

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Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) - фото 1
Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) - фото 2
Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
100
  • Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) - фото 1
  • Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) - фото 2
  • Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729977
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909)
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
100
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.3
Вес, кг.
9.7

Описание товара Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909)

Садовая тачка СИБИН — это надежный и функциональный инструмент, необходимый для работы в саду, огороде или на строительной площадке. Данная модель сочетает в себе прочность и удобство в использовании. Характеристики тачки включают: - **Вес**: 9,743 кг, что позволяет легко маневрировать с ней без лишнего усилия. - **Диаметр колеса**: 360 мм, обеспечивая плавность и удобство движения даже на неровной поверхности. - **Ширина**: 60 см, что делает ее достаточно компактной для работы в узких пространствах. - **Грузоподъемность**: до 100 кг, идеально подходит для перевозки даже самых тяжелых материалов. - **Материал кузова**: оцинкованная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость к коррозии. - **Страна производитель**: Россия, что гарантирует высокое качество и надежность. - **Бренд**: Сибин, известный своими долговечными и практичными инструментами. - **Тип**: стандартная тачка с удобным дизайном. - **Тип ручки**: прямой хват, для комфортного удержания и управления. - **Тип колес**: пневматические, способствующие амортизации и легкому маневрированию. - **Объем**: 65 литров, позволяющий перевозить большое количество материалов за один раз. Эта садовая тачка станет вашим незаменимым помощником в любых бытовых и хозяйственных делах, демонстрируя превосходные рабочие характеристики и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
100
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка СИБИН — это надежный и функциональный инструмент, необходимый для работы в саду, огороде или на строительной площадке. Данная модель сочетает в себе прочность и удобство в использовании. Характеристики тачки включают: - **Вес**: 9,743 кг, что позволяет легко маневрировать с ней без лишнего усилия. - **Диаметр колеса**: 360 мм, обеспечивая плавность и удобство движения даже на неровной поверхности. - **Ширина**: 60 см, что делает ее достаточно компактной для работы в узких пространствах. - **Грузоподъемность**: до 100 кг, идеально подходит для перевозки даже самых тяжелых материалов. - **Материал кузова**: оцинкованная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость к коррозии. - **Страна производитель**: Россия, что гарантирует высокое качество и надежность. - **Бренд**: Сибин, известный своими долговечными и практичными инструментами. - **Тип**: стандартная тачка с удобным дизайном. - **Тип ручки**: прямой хват, для комфортного удержания и управления. - **Тип колес**: пневматические, способствующие амортизации и легкому маневрированию. - **Объем**: 65 литров, позволяющий перевозить большое количество материалов за один раз. Эта садовая тачка станет вашим незаменимым помощником в любых бытовых и хозяйственных делах, демонстрируя превосходные рабочие характеристики и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка садовая двухколесная СИБИН СТ-21, 65 л, 100 кг, (39909) - стоимость товара 3450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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