Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904)
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Характеристики
Описание товара Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904)
Садовая тачка СИБИН — надежный инструмент, идеально подходящий для различных садовых и строительных работ. Эта модель отличается высокой прочностью и удобством в использовании. Тачка весит 12,3 кг и обладает грузоподъемностью до 180 кг, что позволяет легко перевозить объемные и тяжелые грузы. Стальной кузов обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, а объем в 90 литров делает её отличным выбором как для садоводов, так и для строителей. Тачка оснащена пневматическими колесами диаметром 380 мм, которые обеспечивают плавный ход и отличную маневренность. Посадочный диаметр колеса составляет 30 мм, что придает конструкции дополнительную устойчивость. Прямой хват рукояток обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Производится эта надежная техника в России под брендом СИБИН, который славится качеством и долговечностью своей продукции. Садовая тачка СИБИН — это ваш незаменимый помощник в саду или на стройке.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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