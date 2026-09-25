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Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) купить с доставкой в Москве
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Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904)

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Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) - фото 1
Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) - фото 2
Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
30
Объем, л
90
Грузоподъемность, кг
180
  • Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) - фото 1
  • Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) - фото 2
  • Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904)
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
30
Объем, л
90
Грузоподъемность, кг
180
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.57х0.31
Вес, кг.
12.35

Описание товара Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904)

Садовая тачка СИБИН — надежный инструмент, идеально подходящий для различных садовых и строительных работ. Эта модель отличается высокой прочностью и удобством в использовании. Тачка весит 12,3 кг и обладает грузоподъемностью до 180 кг, что позволяет легко перевозить объемные и тяжелые грузы. Стальной кузов обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, а объем в 90 литров делает её отличным выбором как для садоводов, так и для строителей. Тачка оснащена пневматическими колесами диаметром 380 мм, которые обеспечивают плавный ход и отличную маневренность. Посадочный диаметр колеса составляет 30 мм, что придает конструкции дополнительную устойчивость. Прямой хват рукояток обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Производится эта надежная техника в России под брендом СИБИН, который славится качеством и долговечностью своей продукции. Садовая тачка СИБИН — это ваш незаменимый помощник в саду или на стройке.

Отзывы о товаре Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Посадочный диаметр колеса, мм
30
Объем, л
90
Грузоподъемность, кг
180
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка СИБИН — надежный инструмент, идеально подходящий для различных садовых и строительных работ. Эта модель отличается высокой прочностью и удобством в использовании. Тачка весит 12,3 кг и обладает грузоподъемностью до 180 кг, что позволяет легко перевозить объемные и тяжелые грузы. Стальной кузов обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, а объем в 90 литров делает её отличным выбором как для садоводов, так и для строителей. Тачка оснащена пневматическими колесами диаметром 380 мм, которые обеспечивают плавный ход и отличную маневренность. Посадочный диаметр колеса составляет 30 мм, что придает конструкции дополнительную устойчивость. Прямой хват рукояток обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Производится эта надежная техника в России под брендом СИБИН, который славится качеством и долговечностью своей продукции. Садовая тачка СИБИН — это ваш незаменимый помощник в саду или на стройке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная одноколесная СИБИН СТ-12, 90 л, 180 кг, (39904) - по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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