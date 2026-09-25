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Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) купить с доставкой в Москве
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Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962)

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Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) - фото 1
Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) - фото 2
Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
160
  • Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) - фото 1
  • Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) - фото 2
  • Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962)
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
160
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.58х0.3
Вес, кг.
11.25

Описание товара Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962)

Садовая тачка ЗУБР — это надежное и практичное решение для вашего сада или строительной площадки. Благодаря прочной конструкции и устойчивым материалам, эта тачка станет незаменимым помощником в транспортировке различных грузов. С характеристиками, которые впечатляют, эта тачка предлагает: - **Вес**: 11,25 кг, что обеспечивает баланс между легкостью и прочностью. - **Высота**: 58 см, идеально подходит для удобного управления. - **Диаметр колеса**: 360 мм, что облегчает передвижение по участку. - **Объем кузова**: 90 литров, позволяющий перевозить значительный объем материалов. - **Ширина**: 90 см, обеспечивая устойчивость даже на неровной поверхности. - **Грузоподъемность**: 160 кг, что позволяет справляться с тяжелыми задачами. - **Материал кузова**: оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и механическим повреждениям. - **Тип ручки**: прямой хват для удобного управления и минимизации нагрузки на руки. - **Тип колес**: пневматические, которые обеспечивают мягкость хода и амортизацию ударов. Созданная российским брендом ЗУБР, эта садовая тачка гарантирует долговечность и высокую производительность на долгие годы. Независимо от того, нужно ли перевозить землю, песок или строительные материалы, эта тачка станет вашим верным союзником в любой работе.

Отзывы о товаре Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
160
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка ЗУБР — это надежное и практичное решение для вашего сада или строительной площадки. Благодаря прочной конструкции и устойчивым материалам, эта тачка станет незаменимым помощником в транспортировке различных грузов. С характеристиками, которые впечатляют, эта тачка предлагает: - **Вес**: 11,25 кг, что обеспечивает баланс между легкостью и прочностью. - **Высота**: 58 см, идеально подходит для удобного управления. - **Диаметр колеса**: 360 мм, что облегчает передвижение по участку. - **Объем кузова**: 90 литров, позволяющий перевозить значительный объем материалов. - **Ширина**: 90 см, обеспечивая устойчивость даже на неровной поверхности. - **Грузоподъемность**: 160 кг, что позволяет справляться с тяжелыми задачами. - **Материал кузова**: оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и механическим повреждениям. - **Тип ручки**: прямой хват для удобного управления и минимизации нагрузки на руки. - **Тип колес**: пневматические, которые обеспечивают мягкость хода и амортизацию ударов. Созданная российским брендом ЗУБР, эта садовая тачка гарантирует долговечность и высокую производительность на долгие годы. Независимо от того, нужно ли перевозить землю, песок или строительные материалы, эта тачка станет вашим верным союзником в любой работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка садово-строительная одноколесная ЗУБР Т-11, 90 л, 160 кг, (39962) - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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